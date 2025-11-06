Moda autunno 2025, il rosso è il colore del momento: come abbinarlo

Rosso intenso, è il colore classico che rimanda la Natale e alle atmosfere gioiose della festa, ma è anche tra le tonalità di tendenza di questo autunno. Il guardaroba della stagione si tinge di colori intensi, eleganti, ricchi di personalità tanto da dominare le recenti passerelle.

Il rosso spicca tra le nuance vincenti, ma è in buona compagnia insieme alle tonalità calde del marrone Mocha Mousse, del bordeaux e del rosso ciliegia, ma anche della morbidezza del giallo burro e dell'ocra. In tandem con le tonalità più fredde quali il verde bosco, il verde oliva, il chartreuse, il blu e il viola ametista.

Scopriamo come creare un look over d'effetto con il rosso, dal total look agli abbinamenti strategici.

Rosso, il colore che avvolge

Dopo aver lasciato il segno del suo passaggio durante l'anno precedente, il rosso torna prepotentemente a calcare le passerelle di moda. Vera e propria tendenza della stagione il rosso è presente in molteplici declinazioni, a partire dal ciliegia e rosso india, più estivi e freschi. Passando per le intensità del rosso accesso e del bordeaux, più in linea con la stagione autunnale. È un colore di carattere, che trasmette audacia, sensualità, spiccata personalità e che emana calore. Indossarlo comunica energia, forza e decisione, la voglia di lasciare il segno e di incidere.

Di sicuro è un colore che non passa inosservato, che avvolge e che può anche identificarsi con emozioni più intense e magiche, come l'amore, la passione o ancher l'accoglienza familiare. Un esempio è dato proprio dal rosso natalizio, emblema della gioia e delle feste. Nella sua variante bordeaux il colore diventa più profondo, intenso ed elegante, una tonalità raffinata e preziosa. Abbinarlo nel modo giusto è la via migliore per creare outfit d'effetto ed eleganti.

Rosso, come abbinarlo alla perfezione

È una tonalità in apparenza complessa, ma che riesce a donare carattere al look tanto da risultare adatto a ogni età. Il rosso è il colore perfetto anche per gli over che amano sfoggiare un outfit elegante e mai banale, quale segno distintivo. Per un look perfetto è necessario combinare i capi e i colori, ecco come:

total look a partire dal cappotto passando per gli accessori, da combinare con un pantalone morbido e una maglia a collo alto ma soffice. Un look totale in rosso, che si sposa perfettamente con chi vanta un incarnato chiaro come la capigliatura. Se la carnagione è olivastra e la capigliatura bruna è meglio optare per tonalità di rosso che virano verso il bordeaux, il vinaccia;

a partire dal cappotto passando per gli accessori, da combinare con un pantalone morbido e una maglia a collo alto ma soffice. Un look totale in rosso, che si sposa perfettamente con chi vanta un incarnato chiaro come la capigliatura. Se la carnagione è olivastra e la capigliatura bruna è meglio optare per tonalità di rosso che virano verso il bordeaux, il vinaccia; grigio e rosso , una combo chic e raffinata che si può esprimere attraverso una maglia grigia da abbinare a una gonna lunga rossa, oppure un completo dal taglio maschile in grigio chiaro intervallato da una camicia, un paio di scarpe e un cappello rosso;

, una combo chic e raffinata che si può esprimere attraverso una maglia grigia da abbinare a una gonna lunga rossa, oppure un completo dal taglio maschile in grigio chiaro intervallato da una camicia, un paio di scarpe e un cappello rosso; rosa e rosso , per un look raffinato come ad esempio un pantalone palazzo rosso in tandem con una camicia morbida in rosa antico. Il tutto completato da accessori in rosso e bordeax;

, per un look raffinato come ad esempio un pantalone palazzo rosso in tandem con una camicia morbida in rosa antico. Il tutto completato da accessori in rosso e bordeax; verde e rosso , una combo vivace e piena di ritmo, ben rappresentata da una camcia rossa con pantaloni verdi a zampa;

, una combo vivace e piena di ritmo, ben rappresentata da una camcia rossa con pantaloni verdi a zampa; rosa e bordeax , anche in questo caso l'outfit trasmette eleganza e fascino, un abbinamento che può trovare la massima espressione in un pantalone a gamba larga bordeaux e in una camicia rosa. Oppure in un abito bordeaux di lana con accessori rosa coordinati;

, anche in questo caso l'outfit trasmette eleganza e fascino, un abbinamento che può trovare la massima espressione in un pantalone a gamba larga bordeaux e in una camicia rosa. Oppure in un abito bordeaux di lana con accessori rosa coordinati; colori neutri , il rosso si sposa perfettamente con le tonalità più classiche come il bianco, il nero, oppure con quelli più materici come il beige, il marrone, il terracotta;

, il rosso si sposa perfettamente con le tonalità più classiche come il bianco, il nero, oppure con quelli più materici come il beige, il marrone, il terracotta; blu e rosso è un binomio classico, un outfit intramontabile e perfetto per eventi importanti. Un abito blu con accessori rossi, oppure un completo rosso con camcia blu e dettagli coordinati.

Il rosso è un colore importante, che non stanca mai e che ben si

presta alle personalizzazioni e alle interpretazioni personali. Per non sbagliare si può iniziare combinando pochi capi alla volta, così da valutare quanta importanza offrire al rosso e come integrarlo con gli altri colori.