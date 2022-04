La carne coltivata in laboratorio è il futuro. Ma i consumatori sono pronti?

Il primo hamburger coltivato in laboratorio è stato creato nel 2013. Due anni dopo, nel 2015, uno scienziato olandese ha creato la prima pepita di pollo coltivata in laboratorio. Proprio di recente, si è parlato più che mai di carne coltivata in laboratorio e di altri prodotti animali. L'idea di una fonte di cibo senza crudeltà non sembra troppo lontana ora. Ma di cosa si tratta? Ha lo stesso sapore? È più o meno salutare? E i consumatori vogliono mangiarla?

Alcuni punti da tenere in considerazione

L'idea non è nuova, ma è solo nell'ultimo decennio che la tecnologia, l'accettazione e la domanda si sono messe al passo. Se siete ancora scettici sulla carne coltivata in laboratorio, considerate questi tre punti:

Affronta il cambiamento climatico riducendo i gas serra, riducendo le pratiche di allevamento convenzionali Minimizza la crudeltà e la sofferenza degli animali. Gli animali allevati per la loro carne vivono in condizioni orribili e hanno una vita molto breve La carne coltivata in laboratorio non richiede la quantità esponenziale di terra che è necessaria per l'allevamento tradizionale per produrre carne

Come si produce la carne in laboratorio

La carne coltivata in laboratorio è una delle tendenze alimentari più popolari già da qualche anno. Le più grandi aziende alimentari sono entrate nel business della carne coltivata in laboratorio portando sul mercato, almeno in prospettiva, nuove opzioni per vegetariani, vegani e chiunque voglia mangiare meno carne senza rinunciare ai suoi cibi preferiti.

Ma cos'è esattamente la carne coltivata in laboratorio? È un tipo di proteina sintetica creata da cellule estratte da un animale. Viene prodotta in laboratorio e non comporta l'uccisione di alcun animale - viene coltivata in un mezzo liquido (di solito usando cellule staminali) fino a formare tessuto muscolare. Il risultato è qualcosa che sembra e ha un sapore simile alla carne macinata o al petto di pollo, ma senza nessuna delle preoccupazioni etiche associate ai tradizionali prodotti animali.

Ci vuole oltre l'80% di acqua in meno per fare un hamburger coltivato in laboratorio che per allevare una mucca e fare un normale hamburger. Non solo, ma produce anche oltre il 90% in meno di gas a effetto serra. Non è solo un bene per il pianeta, ma anche per la salute umana. La carne coltivata in laboratorio può essere fatta senza antibiotici o ormoni che di solito vengono dati al bestiame (e che portano rischi per la salute). E poiché i metodi scientifici di coltivazione delle cellule e delle proteine possono essere usati per regolare i livelli di nutrienti e proteine, è più probabile che la carne coltivata in laboratorio abbia livelli più alti di nutrienti di cui abbiamo bisogno rispetto alla carne normale.

Il consumo di carne negli over 60

La produzione di carne sintentica potrebbe andare a vantaggio della salute degli over 60. Infatti, se hai più di 60 anni potresti voler ridurre le carni lavorate. Non stiamo dicendo di diventare vegani o addirittura vegetariani. La carne è una fonte importante di proteine e vitamina B, il che significa che è una fonte necessaria di energia per gli over 60 che sperimentano limitazioni funzionali fisiologiche. Tuttavia secondo uno studio pubblicato su BMC medicine, un elevato consumo di carni lavorate può portare alla perdita di agilità e persino di mobilità. Lo studio è stato condotto da un gruppo di ricerca dell'Università di Madrid e ha scoperto che il consumo di carne lavorata è correlato a un rischio maggiore di sperimentare un movimento compromesso nelle estremità inferiori. La buona notizia? La carne rossa non ha mostrato la stessa correlazione, quindi non devi ancora rinunciarvi.

Dovreste continuare a mangiare la carne normale?

Sicuramente sì, è un alimento necessario all'interno di una dieta bilanciata, indipendentemente dall'età. Numerosi studi hanno dimostrato come un'assunzione moderata di questo alimento non influenzi l'incidenza delle malattie cardiovascolari né aumenti la mortalità complessiva. Al contrario, può essere un ottimo alleato per combattere alcuni dei problemi che insorgono sulla soglia dei 60, come ad esempio la sarcopenia.

I benefici della carne per la salute sono innegabili: fornisce proteine, vitamina B1 e B12, ferro, zinco e acidi grassi omega 3. È un'eccellente fonte di niacina e selenio, essenziali per un sistema immunitario sano, ed è anche ricca di vitamine D, A ed E.