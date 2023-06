Come mantenere il cervello in salute a 60 anni

Anche il cervello invecchia. Gli anni che passano, infatti, lasciano il segno in questo importantissimo organo, che tuttavia può essere stimolato in modo positivo a qualsiasi età.

Per mantenere il cervello in salute anche dopo i 60 anni, ad esempio, è possibile mettere in atto diverse strategie che permettono di potenziarne le capacità cognitive e tutelare il benessere delle cellule cerebrali, anche riducendo il rischio di sviluppare alcune patologie degenerative o, più semplicemente, mantenendo sempre allenati il pensiero e la memoria.

La ricetta perfetta per allenare il cervello si compone di una serie di ingredienti diversi, partendo dall’alimentazione e proseguendo con l’attività fisica, la cura del sonno e altri comportamenti ritenuti utili ed efficaci.

Il cibo che fa bene alla mente

Per allenare il cervello a tavola è importante consumare alcune categorie di alimenti ricchi di principi nutritivi fondamentali. Tra questi rientrano i cereali integrali, a base di farine poco raffinate, in grado di rilasciare glucosio in modo più lento e stimolando la concentrazione.

Anche gli alimenti ricchi di acidi grassi omega-3 si rivelano preziosi alleati per la salute del cervello, come le noci, il pesce azzurro e i semi di lino. Una dieta che preveda il consumo di alimenti antiossidanti, infine, può realmente stimolare le funzioni cognitive e neutralizzare l’azione dei radicali liberi, responsabili di velocizzare i processi di invecchiamento cellulare.

Via libera all’olio extra vergine d’oliva, ai frutti come kiwi, melograno e in generale ai frutti rossi, alla verdura come pomodori, broccoli, spinaci, carote e cavolfiori.

L’importanza del sonno

Anche un buon sonno ristoratore contribuisce a preservare la salute del cervello. È fondamentale dormire almeno sette ore a notte, in modo da alzarsi dal letto riposati e concentrati, concedendosi anche almeno un riposino diurno per recuperare le energie.

La carenza di sonno, soprattutto se prolungata, rischia di incidere negativamente sulla qualità della vita e di compromettere il benessere sia fisico sia mentale.

Attività che stimolano i neuroni

Quali sono le attività che stimolano i neuroni e allenano il cervello? Assecondando le preferenze individuali, anche a 60 anni è molto utile tenersi occupati coltivando un hobby, organizzando gite fuori porta, trascorrendo del tempo in compagnia.

A rivelarsi particolarmente utili per il cervello e la memoria, inoltre, sono alcune tipologie di “allenamento” come la lettura, l’uso dello smartphone e del tablet, il gioco delle carte, l’esecuzione delle classiche “parole crociate” o del Sudoku. Anche decidere di imparare qualcosa di nuovo, ad esempio iscrivendosi a un corso di ballo, di lingue, di fotografia o altro, può fare la differenza.

Al bando la sedentarietà

La sedentarietà può diventare nemica sia della salute fisica sia del benessere mentale, accelerando l’invecchiamento. Anche quando passano gli anni e non ci si sente più in forma come durante la giovinezza, infatti, è molto importante svolgere regolarmente attività fisica almeno due o tre volte alla settimana.

Questo significa concedersi una nuotata, andare in bicicletta, iscriversi a un corso di pilates o di ginnastica dolce, oppure semplicemente organizzare lunghe passeggiate da soli o in compagnia.