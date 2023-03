Come vestirsi in primavera a 60 anni

Aprile è il mese in cui la primavera comincia a fare capolino anche nell'armadio: i lunghi cappotti cammello fanno finalmente largo a bluse leggere, abiti floreali e pantaloni dalle linee morbide. Le tendenze modadi quest'anno poi, puntano tutto sul colore e la fantasia dei tessuti. Un tocco di creatività e freschezza anche per gli over 60, uomini e donne, che potranno azzardare le combo più disparate e originali. Ecco qualche spunto su come creare un outfit di stagione e adatto per ogni occasione.

Gli outfit da donna

Colori, colori e ancora colori. Quest'anno l'imperativo è "osare senza remore". Dopo un biennio decisamente sottotono - quello segnato dalla pandemia - ritornano in grande spolvero le nuance tipicamente primaverili: rosa, giallo, lilla e verde menta. Non solo. Di grande tendenza sembrano essere anche i colori fluo, come il viola e l'arancione. Per non parlare del fucsia: il vero must have della stagione primavera/estate 2023.

Per le donne, protagonista della primavera sarà il look casual chic, un mix tra eleganza senza tempo e comodità. Ritornano le giacche oversize, i blazer comfy e i pantaloni a gamba larga, da indossare sia di giorno che di sera. Buone notizie anche per le amanti del tailleur: questo è il momento giusto di tirare fuori dall'armadio il vostro preferito. Potete indossarlo per andare in ufficio o in occasione di un aperitivo con le amiche.

Ma il vero jolly fashion della stagione sono le camicie: bianche, per chi preferisce uno stile basic ed essenziale, oppure impreziosite con ruches, dettagli in macramè e bottoni gioiello per un look decisamente più eccentrico.

Un altro must have di questa primavera, oltre agli intramontabili sandali, sono le scarpe da tennis: comode, leggere ed estremamente versatili. Infine, per completare l'outfit, non possono mancare borse e accessori. Sbizzarritevi con i colori solidi, come il rosso e il verde acido, giocando su geometrie old style e contrasti.

Gli outfit da uomo

Anche per gli uomini over 60 le tendenze moda della primavera 2023 sono all'insegna dello stile sporty chic: sportivo ma con dettagli eleganti. Per gli outfit da giorno, la combo vincente è sicuramente il pantalone cargo, sui toni del beige o soft blu, in abbinamento alla camicia plain o con un gioco visivo di righe e colori a contrasto.

Ma il vero capo irrinunciabile del guardaroba maschile per questa stagione sono le polo che, dopo un periodo di lunga quiescenza, stanno riconquistando le passerelle di tutto il mondo. Contro ogni pronostico, quelle a manica lunga vanno per la maggiore: si possono indossare come sottogiacca, in alternativa alla camicia, oppure come capospalla.

Tornano a gran sorpresa anche i tailleur sartoriali ma con un tocco di colore in più rispetto al passato. Nuance accese anche per il soprabito: dal blu elettrico al verde prato con dettagli e tessuti vintage.

Infine, qualche dritta per scarpe ed accessori. I mocassini, con o senza stringhe, si confermano la calzatura must have della stagione, perfetta per ogni occasione. Non da meno sono le sneakers, un capo intramontabile da avere sempre pronte all'uso nella scarpiera.