6 consigli per gite fuori porta dedicate agli over 60

Mare, fresco, relax, cultura. Quando arriva l’estate sono queste le cose che si cercano, sia in una gita fuori porta sia in una vacanza più lunga. Ma quali mete scegliere per un fine settimana fuori casa? Gli over 60 hanno una rosa davvero ampia davanti a loro: soprattutto dopo la pensione si ha molto tempo a disposizione, e il fatto di vivere in Italia dà la possibilità di non rinunciare al relax per scegliere il divertimento, o di rinunciare alla cultura in favore delle bellezze naturali, perché si può avere tutto contestualmente in una gita fuori porta davvero indimenticabile. Qui di seguito alcuni consigli.

Ponza

Quella di Ponza è una splendida isola al largo di Latina. Questo si traduce in calette che si affacciano su un mare turchese, e che si raggiungono in barca. Il mezzo dà la possibilità al turista di scegliere una propria escursione via mare, magari esplorando, per quello che si può, le Grotte di Pilato. Invece, a proposito di grotte, non si possono tralasciare - via terra - stavolta - le case-grotta, delle abitazioni tradizionali tipiche di Ponza. Per chi cerca di immergersi nella cultura locale, ci sono un museo etnografico e un giardino botanico che vale la pena visitare.

Maratea

Quando si pensa alla Basilicata, il pensiero va a quei borghi montani ricchi di tradizioni e buon cibo. Ma non si può tralasciare la parte costiera, che, sebbene più limitata geograficamente, non è meno suggestiva. Il centro più famoso e importante in tal senso è Maratea: chiaramente anche qui ci sono tante spiagge bellissime e incontaminate, ma in particolare è imperdibile la visita alla Grotta delle Meraviglie, nota per le sue formazioni calcaree. Quanto a beni culturali, esiste una mostra permanente di archeologia subacquea a palazzo nel settecentesco palazzo De Lieto, oltre che la basilica altomedievale di San Biagio e naturalmente la celeberrima Statua del Redentore.

Vipiteno

Frescura, natura, storia e tradizioni locali sono invece le caratteristiche più in vista di Vipiteno, delizioso borgo in provincia di Bolzano. Naturalmente sono i boschi che catturano l’attenzione, per via del fascino ecosistemico che possiedono. Ma non mancano esempi di arte unica, in particolare la Torre delle Dodici, realizzata nel XV secolo e dotata di una finestra bifora e caratteristici merli che furono aggiunti nel XIX secolo.

San Vito Lo Capo

Se si preferisce rilassarsi su una spiaggia bianca a contatto con un mare azzurro, l’ideale è una gita a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Ma al tramonto una passeggiata verso il faro può risultare romanticissima per i senior, così come un’escursione in barca per scoprire la riserva naturale dello Zingaro e i faraglioni di Scopello. Anche qui spazio per la storia e per la spiritualità: il Santuario di San Vito Martire possiede un museo attiguo, ma non ci si deve perdere neppure la duecentesca cappella di Santa Crescenza.

Trieste

Trieste è una delle città d’arte più interessanti in Italia: protesa tra due culture, tra Oriente e Occidente, è una bella sul mare tutt’altro che dormiente. Tra le bellezze da visitare ci sono sicuramente la chiesa ortodossa della Santissima Trinità e di San Spiridione e la Lanterna, ovvero il faro posto sul Molo Fratelli Bandiera. E anche le spiagge rappresentano un modo affascinante per ristorarsi ma anche immergersi in un mare cristallino difficile da dimenticare una volta rientrati alla base.

Bonus: a Bologna “Ci vediamo da Lucio”

Una gita in Emilia Romagna può significare essere fuori dalle solite logiche di sole e mare, benché esista una riviera famosa e amata da molte persone. Paesini di montagna offrono però scenari inediti, cibo goloso a base di cacciagione e tanto silenzio. Ma non può mancare una capatina in un posto molto speciale. Nel cuore di Bologna infatti, in via D’Azeglio, si può visitare su prenotazione la casa di Lucio Dalla.

Qui si può ascoltare la storia del cantautore, le sue passioni - come per esempio quella dei presepi tradizionali napoletani - tutti gli aspetti della sua vita che poche persone conoscono: dall’interesse per l’arte figurativa alle connessioni tra forme creative, fino al labirinto che ha reso da sempre Lucio Dalla geniale, misterioso e affascinante.