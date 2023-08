Ferragosto, tutti gli eventi più belli da non perdere sparsi per l'Italia

Per questa edizione 2023 Ferragosto si trasforma in una vera e propria occasione di fuga dalla città, grazie al piccolo ponte vacanziero a disposizione. La via perfetta per trascorrere qualche giorno al mare oppure per godere un po' di fresco in montagna, ma anche l'opportunità per assistere a celebrazioni e festeggiamenti.

Del resto Ferragosto sancisce la parte centrale del mese di agosto e l'ultima tranche dedicata alle ferie, oltre a essere un momento celebrativo importante dedicato alla figura della Madonna. Se non avete ancora progettato nulla e non sapete dove andare, ecco una serie di eventi tematici sparsi per l'Italia. Scopriamoli insieme.

Il significato del Ferragosto e le sue origini

Il Ferragosto coincide con la data del 15 ed è l'unica festività estiva importante, al pari del Natale e delle corrispondenti invernali. Il termine vanta origini latine, ovvero "feriae Augusti" cioè riposo di Augusto coniato in onore di Ottaviano Augusto. Lo stesso imperatore lo aveva istituito quale periodo da dedicare ai festeggiamenti e al riposo, dopo la lunga stagione del raccolto e del lavoro nei campi, noto come Consualia ovvero la festa che ne celebrava la fine e dedicata a Conso dio della terra e della fertilità. I festeggiamenti duravano per giorni con tanto di addobbi e decorazioni diffusi lungo l'Impero. Ma nei secoli la festività ha cambiato connotazione passando da classico rito pagano e celebrazione cattolica, e dal VII secolo a Ferragosto si festeggia l'assunzione della Vergine Maria in cielo.

Ferragosto, dove festeggiare

Come anticipato per questo Ferragosto raddoppiano le opportunità di staccare dalla routine lavorativa, grazie al mini ponte di quattro giorni a disposizione. Ogni regione italiana celebra l'evento con festeggiamenti mirati, in grado di unire i più classici riti cattolici con sagre, bancarelle e fuochi d'artificio. Ecco quelli più interessanti del momento:

Nord Italia, cosa fare a Ferragosto

Ogni località in Italia, o quasi, celebrerà l'evento con festeggiamenti ed eventi tematici. Per chi si trova nella zona del nord Italia potrà sfruttare la presenza di una serie di appuntamenti a tema. Ad esempio, nella zona di Genova, già dal sabato si festeggia visitando i luoghi legati alla figura di Fabrizio De Andrè mentre a Chiavari si svolgerà il classico concerto dell'alba, e a Cogoleto l'annuale "Cogoleto in festa". Per quanto riguarda Bologna si festeggia con uno spettacolo di burlesque al Battiferro, ma anche con un pranzo a Teatri di Vita con le Cucine Popolari. Nella zona di Vicenza si terranno la Sagra della Sopressa a Valli del Pasubio, seguita dalla Festa degli gnocchi a S. Caterina di Lusiana e dalla Sagra dell'Assunta sia a Casale che al quartiere Anconetta.

A Verona il 15 agosto si celebra la Festa dell'Assunta in Carega all'insegna della tradizione, mentre in Toscana a Sarteano si rinnova l'appuntamento con la ben nota Giostra del Saracino, un torneo medievale con 5 cavalieri come protagonisti pronti a rappresentare la propria contrada, attraverso una sfida nella piazza principale. A Lusevera si festeggia con la marcia Camminiamo insieme attraverso l'alta val del Torre. Per chi è di zona a Bergamo potrà partecipare alla classica proposta culinaria di Nxt Station al piazzale degli Alpini, insieme alla sagra della parrocchia di San Rocco confessore in Fontana sui Colli di Città Alta. La Festa della Fontina si terrà dal 13 al 15 agosto 2023 a Oyace (AO) mentre a Milano si potrà visitare Villa Necchi Campiglio, e a Crema partecipare all'evento "Chiacchiere e tortelli".

Centro Italia e Ferragosto

Per quanto riguarda il centro Italia si parte con le celebrazioni di Fermo, nelle Marche, grazie alla rievocazione storica della Cavalcata dell'Assunta. Mentre a Numana si terranno il concerto all'alba e la festa della Madonna Assunta con tanto di spettacolo pirotecnico. In Abruzzo a Gallo di Tagliacozzo si festeggia il 15 agosto con la sagra dedicata alla salsiccia, mentre a Roma si terrà il Festival dell'arrosticino, della birra e dei prodotti agroalimentari del Lazio presso il Lago di Castel Gandolfo. Ad Ostia Antica si festeggia Ferragostia Antica, per un viaggio nella storia e nelle rievocazioni.

Invece in Umbria si potrà visitare Bettona, dove è in corso la Festa dell'Ospitalità, mentre a Terni per tutto il mese si potrà partecipare alla Sagra del Cinghiale e dei Prodotti Tipici Locali ma anche alla Sagra della Pappardella a Lugnano in Teverina. Per quanto riguarda la tradizione ecco un altro evento imperdibile, ovvero la Festa dei Frati Rossi a Rocca di Mezzo, provincia dell'Aquila con festeggiamenti tradizionali.

Ferragosto come si festeggia nel sud Italia

In Sicilia il Ferragosto si festeggia con la Corsa delle botti, ovvero una sorta di gara a staffetta con la presenza di una serie di botti in legno. Invece a Sassari si rinnova l'appuntamento con la Processione dei Candelieri una singolare e mistica processione con la presenza di maxi candelieri, trasportati in spalla da una serie di personaggi vestiti con abiti tradizionali. Nella zona di Catania si terranno le Feste Medievali di Motta Sant'Anastia, mentre a Gioia Sannitica, in provincia di Caserta, andrà in scena la Sagra degli Antichi Sapori e anche il Palio de li Normanni a a Sant'Angelo d’Alife (CE).

Per quanto riguarda la Puglia, Ostuni, in provincia di Brindisi, consente di partecipare alla Sagra dei Vecchi Tempi con piatti tipici preparati artigianalmente. In Basilicata presso Berlanda si terrà la rituale Festa di San Bernardino, con una serie di processioni religiose che attraversano le strade del borgo. In Calabria a Crotone prenderà vita la rituale processione dell'Assunta, come a Tropea con la tradizionale processione del mare ovvero la statua della Madonna trasportata in barca e circondata da una serie di imbarcazioni. Per una celebrazione suggestiva e rituale illuminata dalle luci del tramonto.