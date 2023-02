Dai set da tavola alle pentole: tutte le offerte Tognana

Colorate, eleganti e funzionali: le proposte Tognana su piatti, accessori e pentole sono l'ideale per rinnovare sia la tavola che la cucina. Un'occasione imperdibile per i senior appassionati della mise en place, sempre con un occhio di riguardo allo stile e alla qualità.

Amazon oggi mette a disposizione tanti prodotti di design e funzionali del marchio italiano, dalle linee colorate e solari, ma anche eleganti, raffinate e funzionali: ecco le migliori offerte.

Tavola elegante e raffinata con i servizi di piatti Tognana

Una serie di proposte interessanti per rinfrescare le linee tavola per quanto riguarda i piatti, a partire dal set Lovely con i cuoricini, passando per la linea coloratissima Art&Pepper. Intrigante anche il decoro fantasioso e allegro della linea Cape Town, fino all'eleganza senza tempo del bianco della linea Margaret e del moderno Juliet.

Una pausa caffè moderna con le tazzine Tognana

Decori intriganti e colori vivaci per le linee Tognana dedicate al momento del caffè, con tanti set di tazzine in gres e porcellana. A partire dalla linea Art&Pepper dai toni allegri, per passare alla modernità della linea Metropolis, con sei tipologie differenti di grafiche in bianco e nero. Fino al set in bone china di tendenza nelle gradazioni dell'azzurro, con eleganti decori legati al foliage, tutti naturalmente con piattino

Stile ed efficienza in cucina con i set di pentole Tognana

Le offerte Amazon a marchio Tognana continuano con tante alternative per set di pentole e padelle, dal look moderno e dalla massima efficienza. Tecnologia e design si fondono per garantire non solo cotture perfette, ma anche un grande risparmio in termini di consumo di gas. Tra le varie offerte spicca Evoluta, un set composto da 10 pezzi, seguita da Mythos, con nove pezzi in alluminio nero. Ma anche la linea Great Stone, con una batteria da 8 pezzi in alluminio forgiato e rivestimento antiaderente, fino a Diamantea, sempre in alluminio con rivestimento esterno x-bronze, resistente alle alte temperature.

Pizza sempre perfetta con la teglia Tognana

La teglia per pizza rotonda di Tognana, da 33 cm di diametro, presenta un con corpo in acciaio al carbonio, con rivestimento esterno resistente alle alte temperature. Naturalmente non manca un rivestimento interno antiaderente, a quattro strati effetto pietra, per una cottura sempre perfetta.



Scopri l'offerta su Amazon

Sphera, il fornetto di Tognana dalle grandi performance

È un prodotto davvero versatile, il fornetto Sphera di Tognana: grazie al rivestimento interno antiaderente rinforzato con microsfere di porcellana, garantisce cotture perfette. Con doppio fondo induzione, manico in bachelite e rivestimento esterno x-fusion, resiste inoltre alle alte temperature. La doppia padella separabile, infine, consente una cottura rapida e sana.



Scopri l'offerta su Amazon.

Leggi anche: Cucinare sano con le pentole e padelle Lagostina in sconto