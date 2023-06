Over, tutti i cibi utili per il benessere delle vie urinarie

Over e vie urinarie, il benessere di questa parte dell'organismo passa anche attraverso una maggiore cura nei confronti delle scelte alimentari che si effettuano quotidianamente. Se la genetica e l'avanzare del tempo sono due fattori da non tascurare, abbracciare uno stile alimentare sano ed equilibrato aiuta a proteggere le vie urinarie da infezioni e problematiche.

Dopo i 40 anni le capacità filtranti dei reni tendono gradualmente a diminuire, con un'irrorazione arteriosa inferiore e che porta a una riduzione dello stesso formato dei reni. Si tratta di un cambiamento naturale che incide sulle funzionalità degli stessi, e che può coinvolgere anche la vescica e l'uretra, con un aumento dello stimolo più frequente di urinare ma anche con la possibilità di contrarre infezioni. Per questo è importante preservare a lungo il benessere di tutto l'apparato, sia con l'impiego di cure e rimedi specifici che con l'alimentazione. Scopriamo quali sono i cibi utili per prevenire e contrastare i fastidi urinari.

Salute delle vie urinarie, quali i cibi più adatti

Le scelte alimentari possono incidere sulla salute delle vie urinarie, come già accennato, in particolare dopo i 40 anni tanto da favorire infezioni e disagi. La categoria Over è ben consapevole della necessità di prevenire problematiche fisiologiche, che posso avere anche un impatto di tipo psicologico sulla persona. Per questo sempre più senior abbracciano uno stile di vita più sano e attento, dove sport e attività all'aria aperta non possono mancare.

Ma anche un regime alimentare maggiormente equilibrato e ricco di prodotti benefici per la salute, in grado di offrire all'organismo vere ricariche energetiche contro i malanni. I disagi possono diminuire, semplicemente con una maggiore attenzione nei riguardi dei cibi da portare in tavola. Scopriamo quali sono i più efficaci.

Fibre : dai cereali alla frutta, passando per la verdura, tutti alimenti perfetti per stimolare la motilità intestinale e la relativa pulizia anche dai batteri fecali, spesso gli stessi responsabili delle infezioni delle vie urinarie.

: dai cereali alla frutta, passando per la verdura, tutti alimenti perfetti per stimolare la motilità intestinale e la relativa pulizia anche dai batteri fecali, spesso gli stessi responsabili delle infezioni delle vie urinarie. Aglio, cipolla, erbe aromatiche : per insaporire i cibi così da ridurre o eliminare la presenza del sale. Inoltre l'aglio svolge una valida azione antibatterica, la cipolla agevola una diuresi corretta e offre una ricarica di sali minerali. Il prezzemolo depura, il basilico è un antisettico naturale mentre il timo disinfetta.

: per insaporire i cibi così da ridurre o eliminare la presenza del sale. Inoltre l'aglio svolge una valida azione antibatterica, la cipolla agevola una diuresi corretta e offre una ricarica di sali minerali. Il prezzemolo depura, il basilico è un antisettico naturale mentre il timo disinfetta. Verdura : utile per eliminare le scorie perché ricca di fibre, ma anche di sali minerali, vitamine e con un'azione antiossidante. La preferenza va alle verdure che agevolano la diuresi e disinfettano, tra queste quelle ricche di potassio e povere di sodio come cavolfiori, finocchi, carote, lattuga, broccoli e spinaci, zucchine, verdure a foglia verde, sedano e cetriolo.

: utile per eliminare le scorie perché ricca di fibre, ma anche di sali minerali, vitamine e con un'azione antiossidante. La preferenza va alle verdure che agevolano la diuresi e disinfettano, tra queste quelle ricche di potassio e povere di sodio come cavolfiori, finocchi, carote, lattuga, broccoli e spinaci, zucchine, verdure a foglia verde, sedano e cetriolo. Frutta : per favorire la diuresi via libera ad ananas e anguria, seguiti da prugne e pere che favoriscono la pulizia intestinale. Per quanto riguarda le vie urinarie la frutta più adatta è quella contenente vitamina C , utilissima contro le infezione e di supporto per il sistema immunitario, quali mirtilli, ribes, kiwi e frutti di bosco.

: per favorire la diuresi via libera ad ananas e anguria, seguiti da prugne e pere che favoriscono la pulizia intestinale. Per quanto riguarda le vie urinarie la frutta più adatta è quella contenente , utilissima contro le infezione e di supporto per il sistema immunitario, quali mirtilli, ribes, kiwi e frutti di bosco. Cereali integrali : al posto di quelli complessi anche per ridurre il carico di zuccheri e per la salute dell'intestino.

: al posto di quelli complessi anche per ridurre il carico di zuccheri e per la salute dell'intestino. Proteine : meglio preferire il pesce fresco, in particolare quello azzurro e il salmone per un buon apporto di omega 3 e omega 6, ma anche i legumi perché ricchi di fibre, seguiti da formaggi freschi con pochi grassi, latte fermentato e yogurt magro ricchi di fermenti lattici.

: meglio preferire il pesce fresco, in particolare quello azzurro e il salmone per un buon apporto di omega 3 e omega 6, ma anche i legumi perché ricchi di fibre, seguiti da formaggi freschi con pochi grassi, latte fermentato e yogurt magro ricchi di fermenti lattici. Olio e semi : meglio l'olio extravergine di oliva da utilizzare con moderazione ma anche semi e frutta secca da assumere in modo equilibrato.

: meglio l'olio extravergine di oliva da utilizzare con moderazione ma anche semi e frutta secca da assumere in modo equilibrato. Acqua e tisane: nel primo caso è preferibile assumere quella al naturale con poco sodio, per quanto riguarda infusi e tisane via libera alle bevande naturali senza zucchero.

Cibi da evitare

Molti alimenti e prodotti non sono adatti per la salute delle vie urinarie ovvero tutti quelli processati e altamente complessi, ricchi di sale e condimenti, e ovviamente i grassi. Tra quelli da eliminare o limitare sono i superalcolici e gli alcolici responsabili delle infiammazioni, seguiti da caffè, bevande energizzanti e troppo zuccherate. Tra le spezie è meglio limitare peperoncino, pepe e spezie piccanti, ma anche i dolci troppo elaborati, i condimenti grassi come burro, lardo e margarine, le salse come maionese, ketchup, senape, le carni rosse e gli insaccati, i cibi ricchi di sale, i lieviti naturali e i fritti.

Per un apparato urinario in salute è bene seguire uno stile alimentare corretto, seguito da una valida igiene personale e da un abbigliamento intimo di cotone. Meglio preferire scelte salutari come ridurre o eliminare le cattive abitudini, in favore di una buona attività fisica e del sano movimento.