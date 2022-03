I 10 hobby da coltivare dopo i 60 anni

Le routine del quotidiano possono alimentare una condizione di stress e ansia, per questo è utile trovare del tempo per coltivare un hobby. Spezzare la routine è una decisione importante per il benessere personale, perché ricavare tempo per attività creative mette in pausa le angosce. Ne sanno qualcosa gli over 60, molto attenti alle tendenze del momento e pronti ad abbracciare le novità con interesse e curiosità. Che sia un attività manuale oppure un hobby in grado di allenare la mente, ciò che conta è che appassioni, stabilendo così un appuntamento quotidiano con il benessere.

Hobby, un passatempo importante

Coltivare un hobby è la strada giusta per tenere in allenamento mente e corpo, un vero e proprio rimedio per rimanere giovani, agili e attivi. Una scelta utile che può offrire incomparabili benefici, migliorando sia la salute che l'umore, aumentando al contempo anche la sicurezza personale e la capacità decisionale.

La silver generation è molto più attenta e curiosa nei confronti delle tendenze in circolazione, che può scoprire e conoscere anche grazie a una maggiore disponibilità di tempo. Non solo passatempi ricreativi, ma anche veri e propri sogni riposti per anni nel cassetto in attesa di trasformarsi in realtà.

Sport e attività fisica

L'attività fisica, il fitness, il movimento ma anche il ballo - di coppia, singolo o di gruppo - sono un balsamo per le articolazioni e le ossa. Permettono al corpo di conservare una buona elasticità e un equilibrio costante. Non solo, perché lo sport scarica le tensioni, elimina le tossine accumulate, abbassa la pressione e favorisce un graduale dimagrimento, magari con il supporto di un corretto regime alimentare.

Gli over 60 si orientano verso attività rilassanti ma utili come lo yoga, il thai chi e il fitwalking, da praticare anche in gruppo, agevolando anche una buona socializzazione. Anche il nuoto è un vero alleato per la salute, da trasformare in un appuntamento fisso settimanale, perché migiora la fluidità dei movimenti e la postura stessa. I senior più attivi scelgono sport più impegnativi come la corsa, il trekking, la canoa e il fit box.

Fotografia, video e fotoritocco

C'è sempre tempo nella vita per imparare nuove tecniche, partendo dall'utilizzo dei device informatici consueti passando per i programmi più noti. Tra questi il fotoritocco, perfetto per gli appassionati di fotografia che amano postprodurre e modificare le immagini realizzate.

La stessa fotografia, o la creazione di un video, sono hobby molto appaganti, che permettono non solo di esplorare posti e angoli nuovi, ma anche di catturare espressioni, colori e momenti irripetibili. Per imparare nel modo giusto è importante seguire un corso mirato, così da familiarizzare con l'attrezzatura. Pratica, passione e studio faranno il resto.

Social network

L'era attuale è dominata dai social network, tutti diversi e particolarmente accattivanti, vere piattaforme utili per allacciare contatti con amici del passato o creare nuove connessioni. Imparare a utilizzarli nel modo giusto è la regola principale, una necessità importante per un impiego corretto e consapevole.

I social network possono diventare una sorta di palco mediatico dove parlare di ciò che accade nel mondo, dei propri interessi o magari condividendo emozioni, poesie, immagini e canzoni. Un hobby interessante che potrebbe creare legami utili tra persone con le stesse passioni.

Cucina e food styling

La preparazione di ricette da tempo cattura l'interesse di tutti, forte dei tanti programmi tematici o dei video presenti in rete. I senior, in particolare, amano mettere letteralmente le mani in pasta per sperimentare nuove ricette e combinazioni, creando magari una valida sintonia con una bevanda ad hoc.

I corsi tematici sono facili da seguire, spesso abbinati e a veri e propri tour o weekend enogastronomici utili per conoscere posti, cantine, locali e usanze nuove. Per i senior che amano le tendenze non possono mancare i corsi legati alla mise en place e al food styling, dove combinare un ottimo impiattamento con un'apparecchiatura tematica e di gran classe.

Meditazione

Più che un hobby è uno stile di vita, una scelta da replicare quotidianamente per aumentare il benessere della mente, liberandola dalle tensioni accumulate. Meditare aumenta la consapevolezza personale, la forza interiore e la sicurezza, scarica e doma l'ansia e le tensioni.

La mente si focalizza su pensieri positivi, utili e creativi, al punto da favorire una forma di rigenerazione energetica. Aumentando anche l'attenzione e la concentrazione, allenando costantemente la mente e mantenendola giovane. La meditazione dopo i 60 anni è necessaria, amplia la visione nei confronti del mondo e del sentimento di armonia.





Attività creative

Impossibile non citare l'arte e la creatività, un insieme di attività varie e stimolanti. Non solo pittura, scultura, intaglio del legno, ma anche lavorazione della ceramica e della creta, mosaico, affresco, lavorazione della carta. Senza dimenticare il restauro, una pratica sempre affascinante che richiede attenzione e passione.

I corsi di natura artistica sono tanti, si posso seguire sia nel luogo di residenza che online. Si tratta di un hobby interessante che allontana problematiche molto ricorrenti quali depressione e stress, preservando la manualità e stimolando la creatività mentale. Un vero e proprio effetto anti-age da inserire nella routine del quotidiano.

Scrittura e poesia

Scrivere un diario personale, oppure poesie o un racconto, è uno spunto interessante per il benessere della memoria, dell'attenzione e della consapevolezza personale. Si può pubblicare tutto online attraverso un blog oppure post social mirati.

Un appuntamento molto appagante che potrebbe trasformarsi in un rituale settimanale, grazie alla frequentazione di corsi di scrittura creativa o di poesia. Con tanto di reading e letture, perfetti per confrontarsi e socializzare.

Visite, musei e cultura

La cultura è una vera passione che si può declinare attraverso tutte le sue forme, in particolare grazie a visite mirate di musei, luoghi e spazi culturali. Un appuntamento da vivere con costanza, perché diventi parte di una routine benefica, utile a conoscere anche posti nuovi della zona di residenza.

Per aumentare la consapevolezza di ciò che si osserva si possono affiancare corsi di approfondimento culturale, magari dedicati agli over 60, con laboratori e lezioni ad hoc.

Lingue straniere e corsi di aggiornamento

Giunti a 60 anni si può sfruttare una risorsa molto importante, ovvero il tempo libero, da impiegare magari frequentando lezioni o corsi nascosti nel cassetto dei sogni irrealizzati. Si possono apprendere nuove lingue e anche seguire corsi universitari, seguendoli in presenza o attraverso le lezioni online.

Nella vita c'è sempre tempo per imparare e, perché no, anche laurearsi dopo i 60 anni, coronando così il sogno di sempre.

Giardinaggio

Niente di più rigenerante che affondare le mani nel terriccio umido per scavare piccoli buchi, dove deporre sementi o trapiantare piccole piantine. Il giardinaggio è una forma di meditazione, un hobby che scarica le tensioni e, specialmente d'estate, agevola l'assorbimento naturale della vitamina D. Riconoscere fiori, piante, tempi di semina e innaffiatura è molto appagante, specialmente se questo porta alla nascita di nuove fioriture rigogliose.

All'interno del vasto mondo dell'hobbystica non possono mancare le passioni legate al collezionismo oppure alla sperimentazione di rimedi naturali o di prodotti per il beauty. C'è chi ama sperimentare nuove tecniche legate alla cura della pelle e chi alla decorazione di unghie, capelli e viso. Passando per il fai da te, utile per creare mobili e accessori, da affiancare alla ricerca di oggetti vintage di recupero o modernariato.

Non mancano gli evergreen di sempre quali la musica, il collezionismo di vinili o i concerti, passando per film e pellicole, fino alla più classica maglia e all'uncinetto. E ultimo, ma non per importanza, anche il volontariato potrebbe trasformarsi in una pratica utile per sentirsi bene in prima persona, supportando le necessità dei più bisognosi. E allora non resta che stilare una lista dei desideri mai realizzati, dei corsi mai conclusi, portandoli finalmente a compimento.