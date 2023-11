Over e freddo: quali sono le problematiche più diffuse

Il freddo stagionale è una condizione che può favorire esiti negativi per la salute dei senior e in particolare per quelli più fragili e delicati. Per quanto il caldo estivo possa impattare negativamente sul benessere quotidiano degli over, l'abbassamento delle temperature autunnali e invernali può risultare preoccupante.

La percezione stessa del freddo che può essere personale e condizionata dalla presenza di eventuali patologie: il freddo stagionale è inoltre fonte innegabile per la diffusione di virus e batteri che possono agevolare patologie ben più serie ma anche incidere sulla pressione arteriosa fino a favorire cadute fisiche.

Ecco perché l'abbassamento delle temperature è una condizione da non sottovalutare o sminuire, in particolare se si vive con una persona senior. Scopriamo di cosa si tratta e il ruolo fondamentale della prevenzione.

Over e freddo, le problematiche più ricorrenti

La salute degli over subisce negativamente il cambio di stagione invernale, ovvero quando le temperature iniziano gradualmente a diminuire e il freddo fa capolino. Nonostante il caldo estivo troppo elevato, spesso, risulti dannoso per i senior più esposti, è il freddo a causare le maggiori problematiche di salute. Le temperature basse possono rivelarsi molto pericolose tanto da incidere sui valori della pressione, con un impatto sul benessere del cuore ma anche dell'encefalo. Senza dimenticare la proliferazione di batteri e virus, e l'aumento delle probabilità di caduta.

I senior sono i più esposti perché i meccanismi di termoregolazione corporea risultano gradualmente meno efficienti, tanto da esporli al rischio di ipotermia. Il corpo fatica a scaldarsi, a raggiungere i consueti 36 - 37 °C, e va incontro a un calo inconsapevole della temperatura corporea. Inoltre il freddo può acutizzare i sintomi di alcune patologie già presenti, e per questo croniche, ma anche favorire la vasocostrizione considerata pericolosa per chi già soffre di problemi cardiocircolatori. Senza dimenticare che le temperature basse agevolano la diffusione delle sindromi influenzali, favoriscono problematiche di tipo respiratorio attivando anche una forte risposta infiammatoria, ma anche di problematiche cardiovascolari e muscolo scheletrico.

A complicare il tutto è lo stile di vita prettamente sedentario, con annessa riduzione della massa magra, il tutto supportato da uno stile alimentare che non consente di assorbire adeguatamente le sostanze nutritive essenziali e da una scarsa idratazione. Tutti questi fattori, come ad esempio l'ipotermia, le problematiche respiratorie, la scarsa idratazione, rendono l'organismo ancora più debole e fragile, favorendo anche cadute che possono produrre fratture, con effetti che possono durare anche a lungo.

Freddo, il ruolo della prevenzione

Per contrastare questa spiacevole condizione è importante fare affidamento sulla prevenzione e mettere in atto una serie di comportamenti utili per scongiurare problematiche negative, partendo dal monitoraggio della temperatura domestica che non deve risultare troppo bassa, ma aggirarsi intorno ai 20° C. È necessario inoltre bloccare eventuali spifferi e dispersioni di calore ponendo accanto a porte e finestre i ben utili paraspifferi, ma anche preferendo una tipologia di abbigliamento che risulti caldo e protettivo, scegliendo magari la soluzione dei vari strati sovrapposti e avendo cura di coprire le gambe con un plaid morbido.

Non bisogna dimenticare l'alimentazione che deve risultare bilanciata e nutriente, oltre che idratare il corpo, con il supporto di frutta e verdura di stagione, in affiancamento alla classica idratazione a base di acqua, ma anche tisane, bevande corroboranti e zuppe calde perfette per dissetare il corpo e riscaldarlo adeguatamente. Se possibile è bene effettuare un po' di movimento, anche se casalingo, come la classica camminata sul posto oppure affidarsi a un buon bagno caldo.

Si consiglia inoltre di non uscire durante le ore più fredde e di limitare gli sforzi quando si è all'aperto per non scivolare e farsi male. E in caso di virus e batteri è importante ridurre le uscite e i contatti, chiedendo supporto al medico di fiducia che potrà suggerire anche di effettuare la vaccinazione antinfluenzale o le cure più adatte. La tranquillità casalinga, un buon libro, una bevanda calda e rasserenante sono l'ideale per allontanare il freddo, così da proteggere la propria temperatura corporea e la salute.

Leggi anche: