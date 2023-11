Over 60 e zucca, quali sono le sue proprietà e i benefici per la salute

Presenza immancabile della tavola autunnale, sia come elemento decorativo che come ingrediente principale di ricette golose, ecco la zucca: vero must have per gli appassionati del comfort food. Ingrediente sublime per realizzare ricette e preparazioni tipicamente stagionali, la zucca nasconde anche innumerevoli proprietà benefiche, tanto da trovare applicazione sia in campo cosmetico, oltre che nella medicina naturale.

È un cibo che non può mancare sulla tavola della stagione autunnale, sia per la sua colorazione intensa e calda, che per quel gusto così vellutato e saporito. La zucca è un alimento importante che dona benessere all'organismo, e che può trovare spazio anche all'interno dell'alimentazione degli over. Scopriamo insieme tutti i suoi incredibili effetti benefici.

Zucca, perché fa bene anche agli over

La zucca è un alimento poco calorico, povero di glucidi, di lipidi ma anche di zuccheri nonostante quel suo sapore così amabilmente dolce. Per questo è molto consigliata a chi soffre di diabete e per chi segue diete ipocaloriche. Scopriamo nel dettaglio le sue proprietà:

è ricca di betacarotene , un antiossidante molto potente in grado di attivarsi contro gli effetti negativi prodotti dai radicali liberi, aiutando la rigenerazione cellulare e ritardando l'invecchiamento. Inoltre il betacarotene favorisce la produzione di vitamina A del tutto importante per la vista, per il benessere di denti, ossa e pelle e per attivare una buona risposta immunitaria e un'azione antinfiammatoria;

, un antiossidante molto potente in grado di attivarsi contro gli effetti negativi prodotti dai radicali liberi, aiutando la rigenerazione cellulare e ritardando l'invecchiamento. Inoltre il betacarotene favorisce la produzione di vitamina A del tutto importante per la vista, per il benessere di denti, ossa e pelle e per attivare una buona risposta immunitaria e un'azione antinfiammatoria; è ricca di sali minerali quali calcio, sodio, magnesio e fosforo, ma anche potassio molto importante per chi pratica sport e per il benessere muscolare;

quali calcio, sodio, magnesio e fosforo, ma anche potassio molto importante per chi pratica sport e per il benessere muscolare; protegge il sistema digerente agevolando una buona digestione, grazie anche al valido apporto di fibre e acqua di cui è ricca e che migliorano il transito intestinale, preservando la flora batterica. Facilita l'eliminazione delle tossine dal fegato e dall'intestino, ma anche la riduzione della ritenzione idrica, favorisce la diuresi e sgonfia. La zucca migliora il benessere intestinale supportando la flora batterica contro la colite, riducendo l'acidità di stomaco ed effettuando un'azione preventiva contro le ulcere;

agevolando una buona digestione, grazie anche al valido apporto di fibre e acqua di cui è ricca e che migliorano il transito intestinale, preservando la flora batterica. Facilita l'eliminazione delle tossine dal fegato e dall'intestino, ma anche la riduzione della ritenzione idrica, favorisce la diuresi e sgonfia. La zucca migliora il benessere intestinale supportando la flora batterica contro la colite, riducendo l'acidità di stomaco ed effettuando un'azione preventiva contro le ulcere; è un'alleata anche del cuore , grazie ai suoi semi che contengono Omega-3, un valido supporto per diminuire i livelli di colesterolo, i trigliceridi e della pressione sanguigna;

, grazie ai suoi semi che contengono Omega-3, un valido supporto per diminuire i livelli di colesterolo, i trigliceridi e della pressione sanguigna; agevola una sensazione di benessere generale diminuendo ansia e stress, grazie al magnesio che rilassa le tensioni muscolari. Inoltre contrasta l'insonnia perché è ricca di triptofano, l’amminoacido importante nella sintesi della serotonina noto anche come ormone del buonumore.

Zucca, curiosità e origini

Nonostante il suo aspetto sgargiante la zucca è parte integrante della vasta famiglia delle cucurbitacee, ovvero la stessa di zucchine e cetrioli. Vanta origini antiche che giungono dall'America, dove veniva utilizata già dal 7000 al 5500 a.C. per poi arrivare in Europa nel XVI secolo grazie ai coloni spagnoli: era inoltre largamente utilizzata anche dagli egizi, dai greci, dagli etruschi e dai romani, in particolare la zucca del genere "lagenaria".

Da sempre viene impiegata sia in campo alimentare che cosmetico o come rimedio naturale e trova ampiamente posto anche durante la notte di Halloween per trasformarsi in un intrigante elemento decorativo dall'animo spettrale. Si può consumare cotta, meglio se al forno o al vapore per preservare intatte le sue proprietà benefiche ma anche cruda aggiungendo fettine sottilissime nell'insalata di stagione. La sua morbidezza e il gusto intenso sono l'ideale per chi ha problemi con la masticazione o la deglutizione. Perché può trasformarsi rapidamente in soffice polentina, oppure in vellutata, risotto saporito, polpette o contorno goloso.

Il consumo non presenta controindicazioni oppure effetti collaterali. La parte più calorica sono i semi, da consumare con moderazione ma sono molto importanti perché vantano proprietà antitumorali e migliorano i sintomi della menopausa.

