Gambe gonfie, 5 soluzioni per ridurre gonfiore e pesantezza

Gambe gonfie, stanche, con quella fastidiosa sensazione di pesantezza che rende più lenti i movimenti. Tutti sintomi molto comuni che possono affliggere dopo una lunga giornata di lavoro, oppure durante la stagione più calda affaticando le gambe e provocando anche dolore. Una condizione spesso legata alla posizione che si assume, ad esempio rimanere a lungo in piedi o al contrario abbracciare uno stile di vita troppo sedentario. Le cause scatenanti possono comprendere anche un’alimentazione troppo ricca di sodio, indossare abiti troppo fascianti e calzature troppo alte.

Senza dimenticare le problematiche mediche, la presenza di patologie pregresse come ad esempio quelle cardiache o renali. Fino ai problemi circolatori che possono incidere sulla salute delle gambe. Per ridurre la condizione è importante intercettare le cause scatenanti, individuando i sintomi così da attuare il rimedio più adatto in grado di offrire un sollievo immediato.

Gambe gonfie, le cause e i sintomi

La sensazione di gambe gonfie è la conseguenza diretta di una circolazione sanguigna che non scorre in modo ottimale, e che coinvolge la parte inferiore del corpo. Una condizione favorita da una serie di cause:

ritenzione idrica , un accumulo di liquidi nei tessuti correlato a uno stile di vita scorretto oppure a variazioni di tipo ormonali;

eccesso di peso , può favorire la compressione delle vene rendendo più faticoso il ritorno venoso;

mantenere a lungo una posizione fissa , ad esempio restando in piedi per molte ore;

stile di vita sedentario , evitare di praticare movimento e sport anche se leggero;

eccedere con il consumo di alimenti troppo grassi e ricchi di sale , esagerare con gli alcolici e il fumo;

fattori climatici , una giornata eccessivamente calda e afosa, l’umidità, possono incidere;

abbigliamento , abiti troppo stretti e fascianti, scarpe alte e tacco importante;

problematiche e condizioni fisiche, le gambe gonfie sono la conseguenza di svariate condizioni fisiche ad esempio le problematiche circolatorie, la presenza di patologie in grado di favorire un accumulo di liquidi. Ma anche l’assunzione di alcuni di medicinali, infiammazioni, fino a subire colpi o traumi.

I sintomi più comuni, legati alla sensazione di pesantezza alle gambe, favoriscono uno stato infiammatorio della zona con formicolii, crampi, prurito. Le gambe appaiono più stanche, pesanti, spesso arrossate e calde, con vene varicose più marcate e anche dolore.

Gambe gonfie, 5 consigli per un sollievo immediato

La pesantezza e il gonfiore alle gambe sono condizioni che si possono alleviare con una serie di rimedi facili, perfetti per garantire un sollievo immediato. Di seguito 5 consigli per un benessere ottimale.

Sollevare le gambe

Una soluzione semplice da praticare in casa, basta sollevare le gambe verso l’alto appoggiandole contro una superficie come un muro o la porta. Questa tecnica consente la riattivazione della circolazione e il flusso dei liquidi, rilassando le gambe e alleggerendo il tutto. Anche durante il sonno è buona abitudine posizionare un cuscino sotto le gambe.

Idratarsi

Aumentare il consumo di acqua fresca, ma anche di tisane, centrifugati, frutta, verdura in particolare alimenti ricchi di potassio (banane, spinaci, legumi) e cibi dalle proprietà drenanti (cetrioli, ananas, asparagi) è l’ideale per preservare l’idratazione personale. Una scelta che migliora la tonicità della cuta, riduce l’infiammazione e favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso.

Praticare del movimento

Camminare a passo veloce , praticare nuoto o uno sport anche se blando permette di interrompere la sedentarietà e migliora la circolazione. Favorisce una valida perdita di peso, se necessario, e riduce lo stato infiammatorio offrendo una migliore sensazione di benessere e leggerezza. Anche durante il lavoro è utile interrompere la staticità imposta dal ruolo, per muoversi e migliorare la situazione.

Massaggiare la parte interessata

Massaggiare le gambe migliora la circolazione, si parte dal basso per poi muovere le mani verso l’alto così da ridurre anche l’infiammazione. Utilizzando creme e oli a base di menta e lavanda, ideali per rinfrescare, stimolare le funzioni linfatiche e circolatorie, eliminando così anche le tossine.

Bagni di sale e acqua fresca

Impacchi e bagni con acqua fredda stimola la circolazione, rilassa i muscoli e allevia il dolore. Inoltre effettuare bagni con il sale calma il dolore e favorisce il riposo, garantendo l’eliminazione delle tossine e dei liquidi in eccesso.

Anche lo stile di vita può migliorare la condizione, ad esempio seguendo una dieta più equilibrata, povera di sale e grassi ma ricca di frutta e verdura.

Indossando abbigliamento comodo e fresco, preferendo un’attività fisica regolare anche se blanda. Nel caso il problema dovesse persistere è bene rivolgersi al medico di fiducia, così da effettuare esami e controlli mirati per un risultato ottimale.