Over, i benefici della camminata in acqua e sulla spiaggia

È l'appuntamento irrinunciabile delle vacanze estive al mare, ovvero camminare a piedi nudi nell'acqua di mare immergendoli con calma sotto alla sabbia. Una vera passione e un toccasana per la salute di corpo e mente, un antistress senza eguali. Cosa c'è di meglio se non passeggiare sulla battigia di prima mattina, quando la spiaggia è vuota e il mare che si infrange sulla sabbia è l'unica melodia. Ne sanno qualcosa gli over che adorano frequentare la spiaggia in orari inconsueti, così da godere del relax pacifico della primissima mattina.

Noto anche come beach walking è l'attività perfetta per tenersi in forma, per ricaricare il corpo di vitamina D e per ridurre lo stress personale. Per un inizio giornata pieno di energia, scopriamo di cosa si tratta e perché fa bene.

Over e beach walking, di cosa si tratta

Camminare sulla spiaggia con i piedi in acqua è l'attività estiva più semplice, e gettonata, da praticare. Un esercizio cardio che offre libertà d'azione, allena la muscolatura e riduce lo stress personale. Camminare in acqua, tra l'altro, è un'azione piacevole in particolare se particata di prima mattina o al tramonto quando le temperature sono più clementi.

Come si svolge la camminata al mare

Questa tipologia di camminata si effettua in acqua immergendo le gambe a varie altezze: dalla caviglia al polpaccio, ma anche ginocchio, cosce fino alla vita o al busto. In base al livello di immersione si ha un'azione di contrasto messa in atto proprio dall'acqua, ma ciò che conta è concentrarsi sulla postura del corpo con schiena dritta e sguardo in avanti.

Si possono effettuare dei passi lunghi, oppure camminare alzando le ginocchia o anche degli affondi, fino alla camminata laterale e ai saltelli. Prestando attenzione a come appoggiare i piedi, posizionando prima il tallone e poi il resto per ottenere così anche un valido massaggio. Anche la camminata sulla spiaggia può offrire moltissimi benefici, perché risulta più impegnativa vista la superficie non omogenea della stessa. Per questo è importante camminare con attenzione per procedere con un passo equilibrato, evitando così slogature e stress a caviglie e ginocchia.

Tutti i benefici della camminata al mare

È una camminata che garantisce molti benefici, con risultati utili anche con soli 20 minuti giornalieri di attività quotidiana. Si allenano i muscoli, si tengono attive le articolazioni, la circolazione viene stimolata, il beach walking contrasta il ristagno dei liquidi e il gonfiore di gambe e caviglie. Inoltre si attiva un massaggio leggero e costante sotto la pianta dei piedi, mentre i granelli della sabbia praticano una delicata azione esfoliante.

Benefici per la pelle e l'umore

Il movimento dell'acqua di mare è un toccasana per la pelle e per i capillari a vista, inoltre il sale presente favorisce la purificazione della cute e del corpo stesso. Senza dimenticare che camminare sulla sabbia aiuta a bruciare le calorie, più della camminata normale. E ovviamente incide positivamente sull'umore, perché si respira aria fresca mentre la mente è libera di vagare e di liberarsi dai cattivi pensieri. Un'attività perfetta per combattere lo stress e staccare la spina dalle incombenze del quotidiano.

Benefici per le ossa e le articolazioni

Camminare in acqua di mare e sulla sabbia è un appuntamento irrinunciabile per gli over appassionati di mare, di attività fisica e di tranquillità. Il modo migliore di rimettersi in forma e ridurre le problematiche che possono colpire ossa e articolazioni, così da diminuire il dolore per uno stato psicofisico più equilibrato e sano.

Quanto camminare per ottenere benefici

Se partite per il mare non dimenticatevi di dedicare alla camminata in acqua e sulla spiaggia almeno un'ora al giorno, e tornerete a casa più agili, sani e in forma.

