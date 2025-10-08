Giacca trapuntata come renderla chic: gli outfit giusti

La giacca trapuntata è il capo pratico e di stile molto gettonato nel periodo di transizione dalla stagione autunnale a quella invernale.

Ci protegge all’arrivo dei primi freddi donando un senso di calore avvolgente. È un vero e proprio evergreen che torna ad essere presente nel guardaroba di ano in anno adattandosi bene alle tendenze di oggi.

Si caratterizza particolarmente per il suo particolare strato morbido che scalda quanto basta. Dona un tocco british al look di mezza stagione e ci accompagna nelle giornate più uggiose o piovose. Oggi la ritroviamo arricchita di nuance variegate che si abbinano con facilità ai capi del proprio guardaroba. Spaziano dal caramello all’arancio vitaminico e al verde perfetto richiamo al foliage autunnale.

Diventa il capo amato da chi è un estimatore dello street style. La troviamo in mille declinazioni e tessuti, da quello tecnico stile piumino, alla versione sportiva che richiama il modello bomber a quello satinato che risulta più sofisticato. Un capo capace di accompagnarci da mattina a sera. Valido sia per contesti formali che per occasioni speciali e il tempo libero.

Scopriamo quattro abbinamenti cool per questo autunno che non passeranno assolutamente inosservati.

Con i jeans skinny e gli stivali

Un abbinamento in pieno street style. Il jeans skinny avvolge come una seconda pelle slanciando la figura e mettendo in risalto la silhouette. Messo da dentro allo stivale alto è una scelta molto stilosa per questa stagione. Un look da sfoggiare sia per il lavoro che per le passeggiate per godersi lo shopping o il foliage autunnale.

Con jeans a zampa e sneakers

Il jeans a zampa torna ad essere protagonista di questa stagione. Perfetto aderente lungo la coscia e svasato dal ginocchio in giù è il modello a vita bassa in pieno revival anni Settanta. Abbinato a sneakers da basket per un perfetto look casual.

Con minigonna e décolletè

Adatto per le occasioni speciali. In questo caso la giacca trapuntata da indossare deve essere corta in modo da mettere in vista la minigonna e le gambe fasciate da collant coprenti abbinati magari al colore della giacca. Ai piedi scarpe rigorosamente col tacco per un look elegante che trasuda sensualità.

Con la gonna lunga e i texani

Look che reinterpreta in chiave moderna lo stile boho.

Chic con una gonna lunga dalla stampa floreale o in tinta unita che scende fino alle caviglie in modo fluttuante. Arricchisce di romanticismo un capo casual come la giacca trapuntata. Ad aggiungere il tocco di stile un paio di texani che ritornano protagonisti anche in questa stagione.