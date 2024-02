Glicemia e over 60, i valori normali e come tenerli sotto controllo

La glicemia indica il contenuto di glucosio, quindi di zucchero, nel sangue. Quando tale quantità è eccessiva, o al contrario, troppo esigua, si parla di iperglicemia e di ipoglicemia.

I valori normali di zucchero nel sangue misurati a otto ore dall’ultimo pasto vanno dai 70 ai 100 mg/dl.

Se tali valori rientrano tra i 101 e i 125 mg/dl si parla di prediabete, mentre se superano per due misurazioni i 126 mg/dl si sfocia nel diabete.

Gli over 60 devono prestare attenzione perché con l’avanzare dell’età i valori normali possono cambiare. L’iperglicemia in particolare è spesso legata al diabete, una patologia la cui incidenza aumenta andando avanti con gli anni e riguarda in maniera particolare gli anziani.

Molto importante è individuare quali sono i propri livelli di glucosio nel sangue al fine di intraprendere la terapia più adatta ed evitare problematiche anche gravi. Nei soggetti anziani, naturalmente più fragili, inoltre è più frequente la compresenza di diverse patologie ed è fondamentale intervenire per tempo.

Le cause della glicemia troppo alta

Solitamente episodi di iperglicemia lievi possono non destare preoccupazione e i livelli di glucosio possono tornare nella normalità da soli.

Diverso invece se l’iperglicemia è molto alta o è tale per lunghi periodi. In questi casi essa diventa pericolosa e può causare serie complicanze a carico del cuore, dei vasi sanguigni, dei reni, dei nervi e degli occhi.

Il diabete è la principale causa dell’iperglicemia. In questo caso il pancreas produce una quantità troppo esigua di insulina (l’ormone che regola l’ingresso del glucosio nelle cellule) o vi sono disfunzioni.

Più rare sono le altre cause, tra cui: malattie renali a lungo termine, ipertiroidismo, assunzione di determinati farmaci, cancro al pancreas, infezioni e infiammazioni.

I sintomi dell'iperglicemia

Livelli troppo alti di zuccheri nel sangue possono comportare:

necessità di bere frequentemente (polidipsia)

frequentemente (polidipsia) secchezza di bocca e gola

di bocca e gola visione offuscata

offuscata sensazione di stanchezza

necessità di urinare più frequentemente del solito, in particolare di notte

più frequentemente del solito, in particolare di notte perdita di peso inspiegabile

inspiegabile infezioni ripetute, come infezioni della vescica (cistite) e infezioni cutanee

ripetute, come infezioni della vescica (cistite) e infezioni cutanee mal di testa

Le cause dell'ipoglicemia

Livelli troppo bassi di zuccheri nel sangue sono comunemente associati al diabete. Essi possono riscontrarsi se il soggetto pratica un’intensa attività fisica, consuma troppo alcol oppure assume un dosaggio non corretto di farmaci o insulina.

Raramente si manifesta anche in persone non diabetiche. Ad esempio si parla di ipoglicemia reattiva in caso di epsiodio ipoglicemico che si verifica come conseguenza di un pasto abbondante a base di carboidrati.

I livelli di zucchero possono abbassarsi molto anche di notte: al mattino ci si sentirà stanchi, confusi e si noterà di aver sudato.

I sintomi dell'ipoglicemia

Tra i sintomi della glicemia bassa vi sono:

fame

sudorazione

vertigini

stanchezza

visione offuscata

tremori

pallore

palpitazioni

formicolio alle labbra

irritabilità

difficoltà di concentrazione

confusione

comportamento disordinato o irrazionale

Se grave, l’ipoglicemia può portare alla perdita di coscienza.

I comportamenti per aiutare la glicemia

Al di là del fatto che il punto di riferimento deve sempre essere il proprio medico, nondimeno vi sono comportamenti che in generale, anche per gli over 60, si possono porre in essere per aiutare l’organismo ad avere normali livelli di glucosio. Ecco quali sono:

fare attività fisica regolarmente: lo sport aiuta l’organismo a trasformare gli zuccheri in energia

regolarmente: lo sport aiuta l’organismo a trasformare gli zuccheri in energia seguire una dieta adeguata, sana ed equilibrata, limitando cibi zuccherini come le bevande dolci e gassate, i carboidrati e gli alcolici.

Vi sono poi alcuni alimenti particolarmente utili per aiutare il corpo a mentenere a livelli normali le quantità di zucchero nel sangue, come le mandorle e lo zenzero .

adeguata, sana ed equilibrata, limitando cibi zuccherini come le bevande dolci e gassate, i carboidrati e gli alcolici. Vi sono poi alcuni alimenti particolarmente utili per aiutare il corpo a mentenere a livelli normali le quantità di zucchero nel sangue, come le e lo . idratarsi adeguatamente

adeguatamente rilassarsi: lo stress è nemico della salute

