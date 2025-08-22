Gonna, il capo jolly anche in autunno: i 5 modelli più trendy

Nel guardaroba autunnale non potrà mancare assolutamente un capo ultra femminile, ossia la gonna.

Le passerelle autunno- inverno 2025- 2026 confermano che sarà il capo jolly, confortevole, versatile e adatto ad ogni contesto nei prossimi mesi che ci aspettano. La gonna è la protagonista assoluta in tutte le sue interpretazioni e declinazioni. Torna in tutte le sue sfaccettature e lunghezze, dalle mini a quelle lunghe fino alle caviglie.

Si arricchisce inoltre di fascino retrò. Si abbina alla perfezione e con creatività dagli outfit formali a quelli pensati per il tempo libero e il divertimento. Si arricchisce di sperimentazione, osando con tessuti nuovi ed inediti giochi di trasparenza che le conferiscono sensualità e al tempo stesso eleganza.

Da indossare con carattere a qualsiasi età scopriamo quali saranno i cinque modelli di gonna che conferiranno stile alle prossime giornate autunnali e che non possono assolutamente mancare nel proprio guardaroba.

In tartan in stile punk

In pieno stile scozzese da sfoggiare con versatilità e in piena libertà. Dona un tocco frizzante e giovanile a qualsiasi età. Quest’autunno si arricchisce di un’anima punk grazie al modello plissettato da fermare con cinture borchiate. Da abbinare a camice in stile scolaretta e Mary Jane, maglioni o dolce vita.

Di pelle e colorata

Da indossare nelle sue molteplici varianti di colore. Dal nocciola, al verde sottobosco, bordeaux, e l’intramontabile nero, la gonna di pelle è un must have per la stagione autunnale. Adatta sia per outfit formali ma anche da indossare per le serate divertenti. Dalla versione midi a quella corta conferisce un fascino dark. Da abbinare a blazer e giacche sartoriali o dal taglio maschile per creare un contrasto androgino degno di nota.

Dal taglio asimmetrico e creativo

A fazzoletto come lembi fru fru, sfrangiata questo modello di gonna per la prossima stagione osa in tutte le sue declinazioni. Adatta per donne ironiche che vogliono lasciare il segno con il loro stile che non passa inosservato. Da abbinare a decolleté con il tacco e camicia. Da portare con una cintura stilosa in cuoio.

Pencil skirt per un revival Anni Sessanta

Affonda le sue origini tra gli anni Cinquanta e Sessanta. È diventato un pezzo iconico che trasuda eleganza e femminilità grazie a Grace Kelly nel film La finestra sul cortilel. Modello sexy da abbinare a top con spalline sottili, camicette bianche, maglioncini aderenti. Si caratterizza per la sua aderenza che conferisce alla camminata un’andatura ondeggiante capace di attirare gli sguardi di chiunque.

Modello sottoveste con dettagli in pizzo

Il pizzo in autunno non è solo simbolo di romanticismo ma diventa il dettaglio di questo modello di gonna che trasuda