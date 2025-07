Gonna di raso, i modelli perfetti per outfit da giorno o da sera e per tutte le età

La gonna di raso è un must have nel guardaroba femminile per l’estate 2025.

Dona un effetto sorprendente a qualsiasi outft da indossare da mattina a sera. A caratterizzarla è la morbidezza del tessuto e il suo effetto lucido. Queste caratteristiche contribuiscono a creare un’allure di sofisticatezza, eleganza e soprattutto romanticismo.

È un capo versatile e confortevole ma chic allo stesso tempo. Per questa stagione si arricchisce di diversi colori da abbinare con accessori stilosi. Sta bene a qualsiasi età e dona personalità da vendere.

Le fashioniste la amano in tutte le sue declinazioni, da mini a midi sino ad optare per quella lunga che arriva fino alle cavaglie. Scopriamo quali sono i modelli più amati, da portare in valigia durante le vacanze o da indossare in città al lavoro e nel tempo libero e soprattutto come abbinarli al meglio ad ogni età.

Minigonna nera in pieno stile rock

Ultra femminile e sensuale. Da abbinare a sandali con borchie o in stile gladiator da allacciare lunga la gamba ma anche a sneakers. È un capo versatile che si può indossare a festival estivi, ma anche per occasioni speciali con t-shirt, top, camicie, bluse.

Midi ma fluttiante in stile fiabesco

Perfetta sia per un outfit mattutino da abbinare con una camicia a maniche corte o una t-shirt. Di sera basta scegliere un tipo elaborato con dettagli in pizzo per renderla un capo elegante sotto il quale non può mancare un paio di sandali con tacco.

Longuette rosa confetto per occasioni speciali

Ottima per serate speciali o cerimonie importanti come un matrimonio. Da indossare con Mary Jane o decolleté con tacco. Adatta a look romantici e sofisticati e dedicata a donne che non passano inosservate che amano sfoggiare la loro femminilità sempre. Il dettaglio glamour per questo outfit può essere scegliere accessori come cintura, borsetta o cappello dello stesso colore.

Lunga per un tocco boho chic

Leggera e pratica. Non deve mancare nella valigia per le vacanze. Si può indossate in spiaggia al mare ma anche la sera. Si abbina facilmente a top con stampe floreali o etniche. Di colore arancio o blu navy indossata con sandali in cuoio rasoterra è un vero e proprio revival degli annoi Settanta.

Midi con stampa animalier

A vita alta si caratterizza per la sua eleganza.

Amata per la sua vestibilità è adatta sia per look formali che casual. Dedicata alle donne grintose ed energiche che anche col caldo non vogliono rinunciare al lor tocco di stile. Si può abbinare con top, bluse e con sandali mules che riprendono la stessa stampa