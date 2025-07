I colori della pedicure più amati dalle over 50

La pedicure della stagione estiva 2025 è all’insegna di colori vivaci, tutti da sperimentare e grazie ai quali osare.

Soprattutto in spiaggia una delle tendenze più in voga è quella di abbinare lo smalto della pedicure al colore del bikini o del pareo. Quest’anno c’è una grande varietà di sfumature dalle quali lasciarsi tentare, alcune davvero inaspettate perché per questa stagione vitale vi è una totale assenza di regole in tema pedicure anche a 50 anni.

I colori degli smalti di quest’anno si ispirano alla natura con tutte le sue sfumature. Sono caratterizzati da nuance pastello molto delicate che si possono abbinare sia alla manicure che alla pedicure anche se molto di tendenza è creare un contrasto tra la sfumatura scelta per le unghie dei piedi e quella delle mani.

È il famigerato color block che consente di creare un vero e proprio contrasto per poter osare con i colori senza limiti. Scopriamo quali sono i colori più amati dalle over 50 per la pedicure da sfoggiare in spiaggia nelle giornate di vacanza e relax.

Arancione tramonto

È una nuance adatta alle donne che non hanno paura di osare. Dalle sfumature vitaminiche ed energizzanti e vitali. Mette in risalto l’abbronzatura e sta bene anche agli incarnati più chiari. Trasuda personalità e stile. Consigliato è l’abbinamento alla manicure.

Rosa fragola

Una sfumatura interessante e tanto amata per la manicure di quest’anno, è ottima anche per le unghie dei piedi. Colore vivace e goloso. Denota coraggio e adatto le personalità energiche e frizzanti che non si prendono mai sul serio.

Blu oceano

È un richiamo al colore del mare e alle sue profondità. Un colore adatto da sfoggiare in spiaggia sulle unghie dei piedi. Sta bene a tutti gli incarnati e dona profondità oltre a trasmettere un senso di relax imparagonabile.

Bianco latte

Sta bene a chi ha la pelle scura e abbronzata perché tende ad accentuarla. Colore neutro amato da chi opta per una pedicure minimal ma dall’effetto chic. È una valida alternativa all’effetto nude e al rosa tenue.

Rosso bordeaux

Nuance che è sda sempre simbolo di eleganza e femminilità. Un classico senza tempo adatto ad ogni stagione. Perfetta la versione lucida che non passa mai inosservata e che è amata anche dalle celebreties.

Viola malva

Del viola è la sfumatura più di tendenza questa estate anche per le unghie dei piedi. Tonalità ultra moderna adatta alle personalità estrose che amano un glow originale e impeccabile.

Verde smeraldo

Tonalità festosa ed energizzante. Adatta agli incarnati chiari per creare una sorta di contrasto di tonalità È una scelta audace e amata da chi non smette mai di differenziarsi col proprio stile.

Nero opaco

Scelta coraggiosa che si abbina a tutto e che è amata dagli incarnati più chiari.

Risulta molto eccentrica e dona un effetto dark sensuale e degno di stile, a qualsiasi età.

Giallo burro

Nuance chiara e luminosa che spopola sui social e si ispira immancabilmente al panetto di burro. Versatile e dall’animo fresco e moderno. Valorizza soprattutto le pelli abbronzate.