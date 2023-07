Incontinenza urinaria maschile: cause e rimedi naturali

Spesso si ritiene che sia un problema esclusivamente femminile. Nulla di più sbagliato. L'incontinenza urinaria, infatti, interessa anche l'11-34% degli uomini, in particolare anziani. Si tratta di una condizione caratterizzata da un'alterazione della capacità di trattenere e di rilasciare in maniera volontaria l'urina. Di conseguenza si verifica una perdita della stessa più o meno consistente.

Con il passare dell'età sopraggiungono una serie di cambiamenti fisici inevitabili. Nel caso, appunto, dell'incontinenza urinaria non si è più in grado come una volta di controllare la minzione; inoltre si verifica una diminuzione della velocità del flusso urinario vescico-uretrale.

Ovviamente anche gli individui più giovani possono soffrirne. Il disturbo allora è sovente espressione di altre patologie di gravità variabile. L'incontinenza urinaria può limitare fortemente la vita di tutti i giorni, pertanto è fondamentale rivolgersi al proprio medico nel momento in cui compaiono le prime manifestazioni. Ma quali sono le cause? Ed è possibile trattare la sintomatologia con i rimedi naturali? Scopriamolo insieme.

Tipologie di incontinenza urinaria maschile

Parlare di incontinenza urinaria maschile è generico, esistono infatti diverse tipologie della stessa ciascuna delle quali è l'esito di fattori differenti.

Da sforzo : si verifica in seguito a movimenti esercitati sulla vescica (tosse, starnuti, attività fisica). Può insorgere in età avanzata e dopo traumi, chirurgia della prostata, lesioni neurologiche del midollo spinale e del cervello.

: si verifica in seguito a movimenti esercitati sulla vescica (tosse, starnuti, attività fisica). Può insorgere in età avanzata e dopo traumi, chirurgia della prostata, lesioni neurologiche del midollo spinale e del cervello. Funzionale : una disabilità fisica o psichica impedisce al paziente di raggiungere per tempo il bagno.

: una disabilità fisica o psichica impedisce al paziente di raggiungere per tempo il bagno. Da urgenza : compaiono contrazioni vescicali in seguito ad alcune condizioni come bere piccole quantità di acqua, provare una sensazione di ansia o trovarsi al freddo. Alla base di questa forma di incontinenza vi sono malattie specifiche: morbo di Alzheimer , morbo di Parkinson, ictus, sclerosi multipla.

: compaiono contrazioni vescicali in seguito ad alcune condizioni come bere piccole quantità di acqua, provare una sensazione di ansia o trovarsi al freddo. Alla base di questa forma di incontinenza vi sono malattie specifiche: , morbo di Parkinson, ictus, sclerosi multipla. Transitoria : di breve durata, è l'effetto di alterazioni temporanee della coscienza, tosse cronica, infezioni del tratto urinario, assunzione di farmaci diuretici, costipazione, consumo di alcol e caffeina.

: di breve durata, è l'effetto di alterazioni temporanee della coscienza, tosse cronica, infezioni del tratto urinario, assunzione di farmaci diuretici, costipazione, consumo di alcol e caffeina. Da traboccamento: è la conseguenza di un non corretto svuotamento della vescica determinato da una debolezza dei muscoli vescicali o da un'ostruzione dell'uretra.

Cause e diagnosi

La prima causa dell'incontinenza urinaria maschile, come abbiamo visto, è l'età avanzata. Tuttavia esistono altre condizioni che possono favorirne la comparsa:

Ipertrofia prostatica benigna ;

; Cancro della prostata ;

; Disfunzioni del sistema nervoso centrale ;

; Vescica iperattiva ;

; Stenosi dell'uretra ;

; Tosse cronica ;

; Obesità.

La diagnosi si basa sull'esame obiettivo e sull'esecuzione di alcuni test diagnostici, come: l'urinocoltura, l'esame del sangue, l'esame delle urine e gli esami urodinamici.

Terapie e rimedi naturali per l'incontinenza urinaria maschile

La cura tradizionale dell'incontinenza urinaria varia a seconda dell'età e della causa scatenante. Tra i farmaci maggiormente impiegati vi sono la duloxetina e la tolterodina. Queste molecole non solo distendono la vescica ma ne rinforzano anche la muscolatura. Talvolta possono altresì essere consigliati gli alfabloccanti, gli antidepressivi triciclici e gli inibitori della 5-alfa reduttasi.

I casi più gravi necessitano della chirurgia. I trattamenti d'elezione includono lo sfintere urinario artificiale e la sling. Il paziente deve inoltre seguire alcune semplici regole comportamentali che sono in grado di migliorare la sintomatologia: praticare una regolare attività fisica, alimentarsi in maniera corretta, non fumare, ridurre il quantitativo di alcol, eseguire esercizi specifici per rinforzare il pavimento pelvico.

Tra i rimedi naturali efficaci spiccano i semi di zucca e l'uva ursina. I semi di zucca agiscono positivamente sulla tonicità dei muscoli pelvici allo stesso modo dell'uva ursina che è ricca di flavonoidi e di sostanze antibatteriche importanti per la salute delle vie urinarie. Sono altrettanto utili le tisane a base di semi di finocchio, di equiseto, di piantaggine e di cannella.