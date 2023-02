Da Lego Disney a Star Wars: i set più amati da tutti (in offerta)

I mattoncini Lego non sono semplicemente un gioco, ma “il” gioco, per grandi e piccini. Prodotti per differenti segmenti d'età, sono molto diversificati anche sul fronte delle categorie e dei set di mattoncini che si andranno a comporre. E Lego sono anche uno dei passatempi ideali per trascorrere del tempo di qualità tra nonni e nipoti. Di seguito, una selezione di set in offerta su Amazon: c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Lego Icons

La linea Lego Icons unisce una miscellanea di “icone”: ad esempio personaggi del mondo dei fumetti molto amati dal pubblico, come Optimus Prime dei Transformers, ma anche oggetti e simboli di culto, come ad esempio un bonsai in plastica vegetale, realizzata con canna da zucchero reperita in modo sostenibile. L’età indicata su queste confezioni lascia intendere che si tratti di set destinati a un pubblico più adulto, ma in realtà sono perfetti per trascorrere momenti di qualità tra genitori e figli, tra nonni e nipoti, aiutandosi a vicenda.

I modelli disponibili in offerta sono

Lego Technic

C’è poi la linea Lego Technic che, come suggerisce il nome, si basa sulla tecnologia riproducendo in piccolo dei divertenti progetti ingegneristici. Ad esempio, è molto amata la linea dedicata alle auto e agli altri mezzi di trasporto: delle riproduzioni in scala abbastanza fedeli, anche dotate di motori elettrici per garantirne il movimento. Su Amazon a un piccolo prezzo si possono trovare:

Lego Star Wars

Il mondo della saga di Star Wars a portata di mattoncino. I set Lego Star Wars sono davvero tantissimi e molto interessanti, perché stimolano la fantasia dei più piccoli, garantendo ore di gioco anche dopo la costruzione dei set. Le alternative in promozione su Amazon sono diverse, ad esempio::

Lego Super Hero

Con i mattoncini Lego anche i supereroi sono a portata di mano: è in questo modo che nasce la linea Lego Super Hero. Così si possono costruire, attraverso non troppo complessi incastri, alcune parti dei propri personaggi preferiti. I set in offerta comprendono:

Lego Architecture

Le più grandi architetture mondiali riprodotte con i mattoncini. I set Lego Architecture ripropongono in scala alcuni tra i più celebri monumenti architettonici del globo, dalla Tour Eiffel di Parigi fino alla Statua della Liberta negli Stati Uniti. Sono disponibili in promozione:

Lego Harry Potter

La saga di Harry Potter accompagna i bambini per tutta l’adolescenza. La passione verso questo personaggio, i suoi amici, i suoi nemici e le loro storie hanno portato alla produzione di diversi gadget diventati di culto in poco tempo. Come appunto i mattoncini Lego Harry Potter, i cui set permettono di rivivere le avventure del maghetto più famoso che si sia. A un piccolo prezzo si possono acquistare:

Lego Disney

Questi set sono dedicati in particolare ai più piccoli, sia per via dei personaggi che vi sono ritratti, sia per la semplicità dell’assemblaggio. I set Lego Disney in offerta riproducono alcuni dei personaggi più amati dal bambini e delle loro storie da grande schermo:

Gli altri mattoncini Lego a un prezzo conveniente

Per tutte le età, per tutte le passioni e soprattutto per tutte le tasche. Questo excursus tra i set Lego in offerta si conclude con una miscellanea di mattoncini ispirati a temi vari: si va dal videogioco Horizon Forbidden West ai Minions, fino al film Avatar ai set di mattoncini dedicati ai più piccoli, come Lego City e Lego Friends. Questi ultimi spesso presentano animali e altri personaggi che stimolano la curiosità dei bambini, anche i più piccoli. Sono disponibili in offerta:

