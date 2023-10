Come mantenersi in forma dopo i 60 anni, 7 buone abitudini

Ascolta ora: "Come mantenersi in forma dopo i 60 anni, 7 buone abitudini"

Il passare del tempo è irrefrenabile ma a qualunque età si può vivere al meglio e mantenersi in forma. Certo, con gli anni gli acciacchi probabilmente aumenteranno ed è vero che non tutto è controllabile, però ciascuno può fare la sua parte per stare bene e cercare di rallentare il processo di invecchiamento.

Ecco le sette abitudini da adottare:

Fare attività fisica regolarmente

Fare movimento è importantissimo a tutte le età. Lo sport fa bene sotto tantissimi punti di vista: rinforza la muscolatura, l’equilibrio e la coordinazione, migliora la funzione respiratoria e l’attività cardiaca, stimola il sistema immunitario e ha un effetto positivo sull’umore, solo per citare alcuni dei numerosi vantaggi. Lo sport in generale rallenta l’invecchiamento.

Non è necessario pensare ad alte prestazioni, basta anche una camminata per stare bene. Ciascuno inoltre deve scegliere quale attività praticare, e come praticarla, secondo il proprio stato. Se necessario occorre chiedere preventivamente un parere medico.

Adottare una dieta sana ed equilibrata

Una dieta sana ed equilibrata è alleata della salute, permette di rimanere in forma e contribuisce altresì a prevenire alcune malattie. È meglio quindi limitare grassi, sale e zucchero e non far mancare mai in tavola frutta e verdura.

Anche l’idratazione è essenziale. Occorre quindi bere e ricordarsi di farlo anche quando lo stimolo non è così marcato: gli anziani infatti sentono meno la necessità di apportare liquidi all’organismo.

Sottoporsi ai necessari controlli e provare la pressione

La salute non va trascurata. È importante sottoporsi ai controlli consigliati dal medico, ad eventuali esami del sangue, e giocare d’anticipo attraverso gli screening.

La pressione arteriosa merita un capitolo a parte. Provarsi la pressione è un gesto semplicissimo (in commercio ci sono macchinette molto facili da usare anche a casa) e fondamentale. Ma troppo spesso tralasciato. I livelli irregolari di pressione arteriosa possono provocare danni gravi. Tante persone però, e di qualsiasi età, non sanno di avere problemi finchè non presentano qualche sintomo: invece la prevenzione è semplice da mettere in pratica e in alcuni casi pure salvavita.

Smettere di fumare

Se si fuma, smettere di farlo è una gran buona idea. Tutto il corpo ne gioverà, sia dal punto di vista della salute in generale, quella dei polmoni in primis, sia dal punto di vista estetico (il tabacco scurisce il colore dei denti ad esempio). Senza contare il risparmio economico derivante dal taglio delle sigarette.

Allenare la mente

Cruciverba, carte, libri e penne sono alcuni degli attrezzi giusti per fare palestra. Quella della mente. Allenare il cervello è importante tanto quanto esercitare il fisico: contribuisce a rallentare l’invecchiamento e quel fisiologico deterioramento delle funzioni cognitive tipico del passare del tempo. Per stare in forma, quindi, come dicevano gli antichi, è necessario avere una "mens sana in corpore sano".

Essere ottimisti

Il modo con cui si affronta la vita ha ripercussioni sulla vita stessa. Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato che il buon umore aiuta a stare bene, protegge maggiormente da alcune patologie e regala anche qualche anno in più. Dunque è il caso di godersi la vita apprezzando anche le cose più piccole e lasciare da parte le lamentele.

In forma grazie alla socializzazione

Stare con gli altri aiuta a rimanere attivi, regala stimoli, apporta benefici alle funzioni psichiche e cognitive, e migliora l’umore. Quindi, ritrovarsi a cena o anche solo a bere un caffè con un amico, andare a trovare dei parenti, partecipare ad una gita o mettersi al servizio degli altri facendo ad esempio volontariato, sono attività da segnarsi sull’agenda.

