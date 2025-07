Come indossare i colori dell'estate per un look elegante

Una palette ricca e colorata quella di questa stagione estiva, che rimanda alle tendenze cromatiche svelate sulle passerelle durante le sfilate dedicate alle collezioni primavera-estate. Le tonalità più delicate e pastello si mescolano con i colori più accessi ed estivi, tipici della stagione. Per un mix energico e vibrante, ma al contempo rilassante e confortante, che fa bene all'umore.

Nero, grigio e bianco trovano poco spazio all'interno delle combo cromatiche estive, che puntano a creare combinazioni piene di brio ma non prive di stile. L'ideale anche per gli over appassionati di moda e colore, sempre attenti alle nuove tendenze e pronti a farsi ispirare dai look proposti in passerella.

Estate, le tendenze cromatiche

Protagonista anche della precedente stagione e della primavera ritorna il giallo burro, dalla tonalità morbida e suadente. Un colore caldo ma delicato, soffice e setoso perfetto per alleggerire i colori più decisi. A seguire possiamo trovare l'arancione nella variante mandarino, dai cromatismi vivaci, intensi, luminosi e decisamente estivi. E a tal proposito non può certo mancare uno dei colori simbolo dell'estate ovvero l'azzurro, o blu ghiaccio, dalla tonalità fresca ad ampio respiro, che rilassa e illumina. Ritorna anche il verde, che ha predominato le passerelle primaverili nella variante latte-menta, e che per l'estate amplia la sua proposta con tonalità che virano dallo smeraldo all'oliva, passando per il pistacchio. Una palette di sicuro molto vivace ma al contempo elegante, che punta su un mix cormatico rilassante sia per gli occhi che per la mente. All'interno di questa proposta interessante non può mancare il vero protagonista dell'anno e colore Pantone nella variante Mocha Mousse, l'ideale per creare combo sofisticate e raffinate. Di seguito qualche proposta da copiare, perfetta per un look over davvero glamour.

Verde

La variante latte-menta è quella più delicata ed elegante, un mix fresco e discreto per uno stile raffinato ma non troppo severo. Una tonalità che si può abbinare al più classico bianco ma, in particolare all'azzurro, al grigio, all'argento e al blu. Il verde pistacchio è perfetto per abbinamenti più sobri come le tonalità più neutre come il beige e il grigio, ma anche con quelle più decise quali rosa, blu e marrone. Da giocare anche con gli accessori e i dettagli. Per finire ecco il verde smeraldo, colore elegante e prezioso, da indossare anche come total look e da ingentilire con dettagli cromatici a contrasto quali giallo senape, oro, bordeaux e quelli più neutri.

Mandarino

Tonalità vitaminica ed estiva, ecco l'aracione in versione mandarino da indossare anche in spiaggia tra costumi, pareo e caftani. È un colore energico che si sposa perfettamente con le tonalità più neutre come il bianco, il grigio e il beige. Ottima la combo con il lilla, ad esempio una gonna con maglietta arancione, ma anche con il bordeaux per un abbinamento di carattere, a seguire anche con il verde petrolio e con il caramello.

Azzurro

Blu ghiaccio, azzurro ceruleo, azzurro cielo, sono solo alcune delle varianti di tono di questo colore così fresco ed estivo. La sua intensità lo rende perfetto per realizzare abbinamenti leggeri ma raffinati, ad esempio una camicia in questo colore da abbinare con un pantalone bianco. Oppure una maglia lunga e leggera in marrone caldo sopra un abito azzurro, con accessori in bianco e rosa. Se invece adorate le combo grintose ecco servito l'abbinamento azzurro con rosso, di vero carattere e dal tocco deciso.

Giallo burro

È un colore cremoso, intenso e morbido, vellutato ed elegante, l'ideale per creare uno stile da giorno super raffinato. Si sposa bene con i toni caldi come il marrone, ma anche da indossare come total look ad esempio un abito leggero e fluttuante a più strati. Ottima la combinazione con il verde oliva, ad esempio un pantalone con maglia o camicia giallo brurro, oppure con il rosa pastello e il giallo limone. Elegante anche con il blu navy come una giacca leggera o una borsa.

Marrone

Protagonista di tutto l'anno ecco il marrone, nella variante morbida del cioccolato, da abbinare con il nero, il bianco, il beige e l'oro per un look over elegantissimo. Seducente anche in tandem con il rosso, come una maglia leggera, oppure con il giallo burro. È un colore materico, intenso, che dona struttura all'insieme, corposità al look.

Come abbiamo scoperto i colori della stagione dettano legge in fatto di look,

combinarli tra di loro è facile divertente. Relegando i più classici di sempre, come bianco, nero e beige, a un ruolo di supporto attraverso glicosì da valorizzare e impreziosire il proprio outfit.