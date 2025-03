Monarda Didyma L., l'estratto rallenta l'invecchiamento biologico

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave Lo studio sulla Monarda Didyma L.

Rallentare l’invecchiamento biologico si può. Grazie all’estratto di una pianta, la Monarda Didyma L., appartenente alla famiglia delle Lamiaceae.

La scoperta è dell’Università di Padova a cui si deve uno studio innovativo pubblicato sulla rivista scientifica GeroScience.

Nello specifico la ricerca è stata condotta dai ricercatori del BioAgingLab, diretto dalla prof. Sofia Pavanello, del Dipartimento di Scienze cardio-toraco vascolari e sanità pubblica dell’ateneo in collaborazione con l’azienda Mibelle Biochemistry (leader mondiale nella produzione di principi attivi di alta qualità per l’industria nutraceutica).

L’opera dei ricercatori ha combinato esperimenti in vitro e un trial clinico su 81 lavoratori dell’università di età compresa tra i 45 e i 65 anni, monitorati per tre mesi

"Le nostre ricerche – spiega la prof. Pavanello - hanno dimostrato come i partecipanti al trial abbiano mostrato un miglioramento significativo dei biomarcatori molecolari di invecchiamento biologico oltre a riportare un miglioramento della qualità della vita, in particolare nell’ambito fisico. I dati dei dispositivi fatti indossare per il monitoraggio hanno confermato una maggiore attività fisica e una qualità del sonno più elevata" .

Non solo, perché sono emersi anche altri benefici. " I risultati biochimici – afferma ancora la direttrice del BioAgingLab - suggeriscono un effetto positivo sui parametri infiammatori e renali, confermando il potenziale positivo dell’estratto di Monarda didyma L. come integratore per il benessere a lungo termine" .

L’approccio dello studio è stato innovativo. Gli esperimenti in vitro hanno rivelato che l’estratto è in grado di ridurre lo stress ossidativo , a rallentare l’accorciamento dei telomeri e a proteggere il DNA dai danni. In sostanza contribuisce a limitare la senescenza cellulare.

Per quanto concerne il monitoraggio dei lavoratori dell’ateneo padovano, i partecipanti che hanno assunto l’estratto di Monarda didyma L. hanno mostrato un miglioramento significativo dei biomarcatori dell’invecchiamento biologico, a differenza delle persone trattate con placebo.

"Il nostro studio si inserisce perfettamente nelle politiche di invecchiamento attivo e sostenibile, promuovendo approcci naturali e sicuri per migliorare la salute nel tempo – conclude la prof.

e dimostra come la scienza, la natura e le biotecnologie applicate alla nutraceutica possano offrire soluzioni concrete e scientificamente validate per contrastare l’invecchiamento biologico proiettandoci verso un futuro sostenibile e longevo".

Pavanello -

