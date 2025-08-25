Mules, come abbinarle al rientro in città a Settembre

Le mules saranno le protagoniste del rientro in città a Settembre.

Una delle calzature più amate durante la stagione estiva sono perfette anche per la mezza stagione. Caratterizzare dalla loro conformazione particolare e aperte sul tallone sono molto di più di una ciabatta classica.

Pratiche e confortevoli sono le calzature perfette per le passeggiate in città ma anche per un dress code da ufficio. I modelli più in voga sono molteplici e spaziano da quelle con le fibbie, ai volant, le scamosciate, le western e persino quelle a fiori. Stanno bene con qualsiasi outfit, da quello sportivo- casual a quello più elegante, adatto per le serate speciali.

Questo tipo di scarpa affonda le sue radici in epoca romana. Erano rosse e venivano chiamate Mulleus. In seguito, tra il XVI e il XIX secolo vennero utilizzate solo come ciabatte da camera. In particolare nell’800 erano le scarpe amate dai nobili quando si ritiravano nelle loro stanze private. A riportarli in auge ci ha pensato la comunità hippy a fine anni Sessanta.

Oggi la loro versatilità le rende tanto amate dalle fashioniste che amano abbinarle in maniera creativa in base al loro particolare modello. Scopriamo quali sono gli abbinamenti più cool per il rientro in città a Settembre.

Scamosciate per un outfit da ufficio

La loro comodità le rende adatte per la vita in ufficio. Da calzare da mattina a sera risultano il masso della comodità. Le si possono abbinare a un cropped pants e in top ampio o una blusa in tinta unita o stampa floreale.

Con fibbia e borchie in perfetto street style

Outfit amato da donne grintose e con personalità. Questo modello di mules è adatto per essere abbinato ad una longuette nera e una t- shirt. Nelle prime giornate fresche perfetto l’abbinamento con un chiodo sfoderato di pelle per uno stile rock intramontabile

Western con abito lungo stile hippy

Questo modello di mules è perfetto con un abito lungo leggero a fiori o con richiami etnici in perfetto stile boho chic. È un vero e proprio revival degli anni Settanta. Si adatta anche a pantaloni a zampa e top o camicia sempre con stampa floreale. L’accessorio che fa la differenza è la cintura in cuoio che si può abbinare sia all’abito che al pantalone.

Open toe con tacco alto e tubino

Per le serate speciali non può mancare un outfit elegante con tanto di tubino nero aderente senza maniche da abbinare a mules con tacci vertiginoso.

Chi ama osare può optare per quelle in stile animalier la cui stampa va rigorosamente abbinata ad accessori come una borsa a tracolla o coprispalle. In alternativa al tubino via libera a pantaloni dal taglio sartoriale e gilet per un fascino androgino ed elegante al tempo stesso.