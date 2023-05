Over, come rimuovere le macchie senili della pelle

Ascolta ora: "Over, come rimuovere le macchie senili della pelle"

Macchie senili, sono piccole macchie cutanee dalle tonalità scure che si palesano gradualmente con l'avanzare del tempo. Una costante per la categoria over alle prese con il moltiplicarsi di queste piccole presenze, dal formato irregolare e spesso anche in rilievo.

Le macchie senili della cute si presentano sotto forma di cheratosi e posso risultare anche ruvide al tatto, palesandosi su mani, viso, cuoio cappelluto e anche in altre parti del corpo. Ma le macchie senili possono comparire anche per una iper produzione di melanina, nota anche come iperpigmentazione. Si posso curare o rimuovere? Scopriamolo insieme.

Macchie senili, cosa sono e come si formano

Prendersi cura della pelle, sin dalla più tenera età, è la prima regola per rallentarne il naturale invecchiamento ma anche per proteggerla dai raggi solari. Per quanto questi possano fare bene, con il tempo, possono agevolare la formazione di inestetismi cutanei e macchie, o favorire la formazione di problematiche. Ecco perché la cute deve poter contare sulla presenza di un corretto schermo solare, una protezione in crema che ne preservi il benessere.

Con l'avanzare degli anni è comunque possibile notare la creazione di macchie cutanee dal formato differente, con colorazioni che virano dal marrone chiaro al marrone scuro. La responsabilità è da attriburi a una scorretta esposizione ai raggi del sole, come accennato, ma principalmente al naturale invecchiamento della pelle, ovvero a un rallentamento del ricambio cellulare che solitamente avviene ogni mese. Questo può favorire un accumulo sottocutaneo di cheratina e la formazione di macchie ruvide, irregolari note appunte come cheratosi.

Quando invece è la iperpigmentazione a favoire le macchie cutanee, si può parlare di aumento non regolare della produzione di melanina, conseguenza diretta di una scorretta esposizione al sole, che così favorisce la condizione e la formazione di macchie. Queste possono colpire la zona del viso, delle mani ma anche l'area della schiena e delle gambe. In alcuni casi le macchie senili possono palesarsi anche come conseguenza degli sbalzi ormonali.

Tutti i rimedi e le soluzioni

Come abbiamo scoperto le macchie senili possono alterare la colorazione della cute, vanno monitorare e possono agire negativamente sull'autostima personale. Per rallentarne la formazione è importante affidarsi alla prevenzione, fin dalla più giovane età, limitandone così i processi di sviluppo. Nel caso fossero presenti è importante effettuare un controllo dermatologico annuale, per monitorarne lo stato di salute. Il medico potrà suggerire le creme e i prodotti più adatti per schiarirle, o per favorirne l'esfoliazione. Tra i più indicati ci sono quelli a base di urea o acido salicilico, o nei casi più importanti si può optare per l'impiego di laserterapia, peeling, radiofrequenza focalizzata e crioterapia, oltre alla terapia fotodinamnica, tramite l'utilizzo di una crema specifica e di una particolare fonte luminosa. Ma in natura sono presenti una serie di prodotti che possono aiutare a schiarire le macchie cutanee e senili, donando maggiore luminosità. Eccone alcuni:

limone : il succo è perfetto per la cute basta tamponarlo sulla pelle prima di andare a dormire, una pratica che stimola la formazione di collagene migliorandone la tonicità;

: il succo è perfetto per la cute basta tamponarlo sulla pelle prima di andare a dormire, una pratica che stimola la formazione di collagene migliorandone la tonicità; aglio : si strofina fresco sulle parti incriminate, anche più volte al giorno, così da diminuire l'intensità cromatica delle macchie senili;

: si strofina fresco sulle parti incriminate, anche più volte al giorno, così da diminuire l'intensità cromatica delle macchie senili; aceto di mele : passato sulla parte interessata permette di schiarire la pelle, basta lasciarlo agire per venti minuti prima di risciacquare il tutto tamponando con un panno di cotone pulito;

: passato sulla parte interessata permette di schiarire la pelle, basta lasciarlo agire per venti minuti prima di risciacquare il tutto tamponando con un panno di cotone pulito; alore vera : si applica sulla pelle più volte al giorno, così da lasciare agire perché possa schiarire le macchie senili;

: si applica sulla pelle più volte al giorno, così da lasciare agire perché possa schiarire le macchie senili; cipolla : la presenza di vitamina C e zolfo permette la rigenerazione cutanea ma anche la possibilità di rimpolpare le rughe, levigando le macchie. Il succo è perfetto per queste operazioni, si strofina lasciandolo agire per dieci minuti, prima di risciacquare;

: la presenza di vitamina C e zolfo permette la rigenerazione cutanea ma anche la possibilità di rimpolpare le rughe, levigando le macchie. Il succo è perfetto per queste operazioni, si strofina lasciandolo agire per dieci minuti, prima di risciacquare; fragole e limone: si frullano insieme le fragole con il succo di un limone per ottenere una purea morbida da applicare sul viso, un vero toccasana per schiarire le macchie senili.

Per una pelle sana e luminosa è importante garantire un'esposizione solare corretta ma anche l'impiego di prodotti e creme specifiche da utilizzare solo su indicazione del medico. Non bisogna dimenticarsi di effettuare anche una corretta pulizia, esfoliante ed idratante, oltre ad assumere cibi, ricchi di proprietà antiossidanti, vitamine C ed E, in grado di agevolare la rigerenerazione cutanea e di bere tantissima acqua per una costante idratazione.