10 cibi che fanno bene alla prostata dopo i 60 anni

L'ingrossamento della prostata, nota anche come iperplasia prostatica benigna, IPB, colpisce con frequenza gli uomini over e in particolare dopo i 60 anni. Una condizione non cancerosa ma che favorisce un aumento di volume della ghiandola prostatica, spesso come conseguenza del cambiamento fisiologico e ormonale della parte in questione.

La condizione non è così anomala e spesso è accompagnata da una serie di sintomi, a volte dolorosi e fastidiosi, come una forte impellenza di urinare. La prostata o ghiandola prostatica è parte dell'apparato genitale maschile, si colloca poco sotto la vescica e circonda l'uretra. Tra le cause che possono alterare il benessere della prostata vi è l'ingrossamento, come accennato, seguito dalla prostatite o anche il cancro.

Si tratta di una condizione spesso favorita da alcuni fattori quali l'avanzare dell'età, oppure da un forte aumento di peso, dal diabete, dalla pressione e dal colesterolo alti, da problematiche cardiovascolari e da uno stile di vita sedentario.

Prostata ingrossata, sintomi

La condizione favorisce una serie di sintomi fastidiosi e anche dolorosi come la difficoltà a urinare, seguita da bruciore durante la minzione e da una forte impellenza a urinare. Il flusso di urina potrebbe risultare scarso o debole, costingendo la persona a continui passaggi in bagno e anche durante la notte, con un forte sensazione di scarso svuotamento della vescica e, occasionalmente, con perdite di tracce ematiche.

La condizione di infiammazione si manifesta attraverso questi sintomi, anche se occasionalmente può risultare asintomatica, e se non curata favorire infezioni, ristagni di urina e complicazioni. Per questo è consigliabile effettuare controlli a cadenza programmata, affiancando il tutto con un supporto di tipo alimentare. Alcuni cibi svolgono un'azione utile, sfiammando la parte e alleviando il disturbo: scopriamoli insieme.

10 cibi che fanno bene alla prostata

Ecco i prodotti alimentari più utili per il benessere della ghiandola prostatica, perfetti per attivare un'azione antinfiammatoria valida ed efficace.