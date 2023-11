Over 60, quali sono i cibi più ricchi di potassio

Il potassio è uno dei sali minerali maggiormente presenti nell’organismo. Esso è contenuto soprattutto nelle cellule muscolari e cardiache, oltre che nei liquidi extracellulari.

Perchè il potassio è importante

Molteplici sono le funzioni del prezioso elemento, tra le quali la regolazione dei fluidi dentro e fuori le cellule. E poi il potassio partecipa alla contrazione muscolare e alla trasmissione degli impulsi nervosi. Alcuni studi mostrano come livelli adeguati di potassio comportino una diminuzione della pressione arteriosa.

La carenza di questo sale minerale può comportare stanchezza muscolare, nausea e vomito, sonnolenza, disattenzione, anomalie comportamentali e aritmie cardiache.

Un’alimentazione variegata è alleata della salute

Al di là di particolari patologie o problematiche, una dieta sana ed equilibrata permette all’organismo di avere la quantità adeguata della sostanza. Il potassio è contenuto infatti nella frutta e nella verdura, soprattutto fresche, nei tuberi, nei legumi e in alimenti di derivazione animale, cioè carne, pesce (il salmone in particolare) e uova.

Bisogna però fare attenzione perché con la cottura e l’eliminazione della buccia, per esempio nel caso delle patate, le quantità di minerale a disposizione diminuiscono. È dunque meglio consumare frutta e verdura fresca o cotta al vapore perché in questo modo l’alimento, non rimanendo a contatto con l’acqua, mantiene i sali minerali in esso presenti, compreso il potassio.

I cibi maggiormente ricchi di potassio

Sono diversi gli alimenti in cui abbonda il potassio.

La frutta fresca. Le banane , le albicocche, i kiwi e il ribes rosso sono tra i frutti che contengono più potassio. Su 100 grammi di parte edibile, il potassio si trova in misura variabile tra i 320 e i 400 mg. L' avocado poi presenta 450 mg della sostanza su 100 g.

La frutta secca. Anche gli amanti della frutta secca potranno fare un pieno del sale minerale sgranocchiando la piccola frutta a guscio come i pistacchi e le noci che contengono, rispettivamente, 780 mg e 632 mg di potassio su 100g di alimento.

La verdura e i tuberi. Altre fonti di potassio sono le verdure, soprattutto a foglia verde, come gli spinaci, i carciofi, i cavolini di Bruxelles, il sedano rapa e i finocchi e le patate

I legumi: non devono mancare in tavola fagioli, lenticchie e ceci.

Carne, pesce e uova

