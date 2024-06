Over 60, quali sono le malattie più comuni a cui prestare attenzione

Ascolta ora 00:00 00:00

Al raggiungimento dei sessant’anni il nostro organismo subisce una diminuzione della capacità omeostatica esponendosi alle malattie.

Questa provoca inevitabilmente una resistenza minore ai cambiamenti fisiologici. Di conseguenza anche se si gode di un buon stato di salute generale importante è sottoporsi a controlli regolari e a test diagnostici che consentono di monitorare eventuali patologie alle quali a quest’età si è maggiormente esposti.

Malattie più comuni negli over 60

Osteoporosi: ad esserne maggiormente colpite sono le donne rispetto agli uomini. A causa di questa patologia si ha una diminuzione del tessuto osseo che espone le persone a maggior rischio di fratture di femore, vertebre o polso; Aterosclerosi: consiste in un ispessimento dei vasi arteriosi dovuto ad un accumulo di grassi lipidi. Provocando un’occlusione a livello arterioso si rischia di andare incontro ad un infarto. Le cause sono una da imputare ad un’alimentazione scorretta, uno stile di vita sedentario, il sovrappeso e la familiarità. Molto diffuso è l’infarto del miocardio che è causato da una vera e propria necrosi della muscolatura cardiaca dovuta sempre all’occlusione di un’arteria coronaria; Morbo di Parkinson: è una patologia che colpisce il sistema nervoso centrale provocando la morte di quelle cellule che normalmente rilasciano la dopamina. Provoca lentezza nei movimenti, lentezza e rigidità degli arti; Morbo di Alzheimer: è tra le malattie neurodegenerative quella più temuta perché provoca una graduale riduzione delle capacità cognitive. A lungo andare per il soggetto che ne soffre diventa difficile condurre uno stile di vita normale e di qualità. La perdita di connessione dei neuroni all’interno del cervello rende difficile compiere anche le azioni più ordinarie; Diabete mellito di tipo 2: in Italia a soffrirne sono circa due milioni di donne che ne vengono colpite con maggiori complicanze rispetto agli uomini. È provocato da un rilascio d’insulina irregolare, un ormone che è importantissimo per il nostro organismo in quanto si occupa di metabolizzare gli zuccheri nel sangue; Tumori: negli over 60 spesso l’insorgere dei tumori viene ritenuta come una malattia tipica della vecchiaia. Nelle donne molto frequente è il tumore al seno. Mentre negli uomini quello più diffuso è il tumore al colon retto e alla prostata. Uno di tumori più comuni e che si verifica soprattutto in questa fascia d’età è il melanoma, un tumore della pelle che spesso è originato dai nei e alla loro esposizione ai raggi ultravioletti del sole. Colpisce sia le donne che gli uomini.

Come prevenire queste malattie

Per prevenire questo tipo di patologie il consiglio degli esperti è quello di prestare molta attenzione al regime alimentare. Una dieta sana ed equilibrata ricca di sostanze nutritive preziose come gli antiossidanti contenuti in frutta e verdura sono un vero e proprio alleato di longevità.

Sale e zucchero

dovrebbero essere apportati all’organismo in quantità moderata. Inoltre fa molto, svolgere attività fisica e mantenere la mente attiva grazie ad interessi ed hobby che consentono al cervello di mantenersi in continuo allenamento.