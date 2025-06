Over, le scarpe più adatte per un matrimonio d'estate: idee per lei e lui

Con l'arrivo dell'estate riapre la stagione dei matrimoni e degli inviti per parenti e amici, che si trovano alle prese con regali, outfit e scarpe da coordinare. Spesso gli sposi impongono una serie di richieste legate al look, così da creare una sorta di coreografia cromatica e di stile. Un vero e proprio dress code, che non sempre è facile da assecondare.

La scelta dell'abito deve tenere in considerazione un elemento importante, ovvero l'acquisto di un paio di scarpe che siano coordinate, ma anche comode ed eleganti. Una necessità in più per la categoria over, per un look che sia fittante in tandem con scarpe che facciano la differenza. Che non appesantiscano o stringano i piedi, che possano risultare confortevoli al punto giusto per tutte le ore della cerimonia e della festa.

Scarpe per un matrimonio, perché sono importanti

Quando si sceglie un look da sfoggiare a un matrimonio si punta sull'acquisto di un abito che sia elegante ma non eccessivo. Uno stile raffinato ma al contempo un outfit che sia versatile, così da riutilizzarlo anche in altre occasioni. L'attenzione spesso è rivolta all'abito stesso, in particolare se si devono combinare più elementi da coordinare con gli accessori. Le scarpe finiscono in fondo alla lista delle priorità, eppure sono un elemento fondamentale che il più delle volte definisce lo stesso look finale. Acquistare un paio di calzature comode ma anche eleganti è una necessità fondamentale, perché saranno loro a sorreggerci per tutto il giorno della cerimonia, dalle foto ai pasti, fino al momento delle danze. Di seguito qualche proposta interessante per gli over da abbinare al look del matrimonio, perfetta per lui e per lei.

Over, le scarpe da matrimonio per lei

Scopriamo nel dettaglio qualche modello di scarpa perfetto per una donna over da indossare a un matrimonio, da coordinare all'abito sia per stile che per colore:

sandalo , la scelta più comoda per un matrimonio estivo, per via della struttura aperta che lascia respirare i piedi. Il modello più comodo è quello con tacco basso o quadrato, per un evento diurno, o tacco sottile o a rocchetto per la sera. Multicolore, tinta unita scura o chiara, lucido, opaco, con brillantini, con gioielli o fiori in pelle, ciò che conta è che sia confortevole;

, la scelta più comoda per un matrimonio estivo, per via della struttura aperta che lascia respirare i piedi. Il modello più comodo è quello con tacco basso o quadrato, per un evento diurno, o tacco sottile o a rocchetto per la sera. Multicolore, tinta unita scura o chiara, lucido, opaco, con brillantini, con gioielli o fiori in pelle, ciò che conta è che sia confortevole; slingback , un modello comodo ed elegante che risulta chiuso davanti con struttura affusolata a punta e aperto dietro, con fascetta. Con tacco basso, quadrato, a rocchetto o alto, è una scarpa elegante ma comoda e super versatile, disponibile in tante colorazioni da quelle neutre e quelle dorate e preziose;

, un modello comodo ed elegante che risulta chiuso davanti con struttura affusolata a punta e aperto dietro, con fascetta. Con tacco basso, quadrato, a rocchetto o alto, è una scarpa elegante ma comoda e super versatile, disponibile in tante colorazioni da quelle neutre e quelle dorate e preziose; décolleté , un vero e proprio evergreen, è il modello di scarpa più utilizzata che offre un piglio deciso e sensuale. Punta chiusa con stondatura sul collo del piede, la scarpa vanta un tacco alto oppure un cinturino posteriore. Slancia la gamba e dona eleganza all'outfit;

, un vero e proprio evergreen, è il modello di scarpa più utilizzata che offre un piglio deciso e sensuale. Punta chiusa con stondatura sul collo del piede, la scarpa vanta un tacco alto oppure un cinturino posteriore. Slancia la gamba e dona eleganza all'outfit; Chanel, è un modello di slingback molto amata da Coco Chanel e che l'ha resa iconica. È una scarpa bicolore con punta scura e struttura a contrasto, solitamente chiara e in pelle. Un modello elegante, senza tempo, che non sfigura mai.

Over, le scarpe da matrimonio per lui

La scarpa da cerimonia maschile risponde a criteri specifici e, per questo, la scelta è più contenuta ma non manca di eleganza. Di seguito qualche proposta perfetta per gli over:

mocassino , in pelle o scamosciato, è il modello da uomo più comodo da indossare e che lascia respirare il piede, con o senza calza:

, in pelle o scamosciato, è il modello da uomo più comodo da indossare e che lascia respirare il piede, con o senza calza: stringato Oxford , la scarpa da cerimonia per eccellenza, con lacci presenti sulla tomaia. Con o senza cuciture, è disponibile in pelle opaca o lucida e dona eleganza immediata;

, la scarpa da cerimonia per eccellenza, con lacci presenti sulla tomaia. Con o senza cuciture, è disponibile in pelle opaca o lucida e dona eleganza immediata; Derby, molto simili alle precedenti vantano una struttura più morbida e aperta, dalla linea più versatile che si abbina sia a un look classico che più informale.

Come abbiamo visto la scelta per le scarpe da cerimonia è vasta e interessante, e si può declinare sia per la colorazione che per la tipologia di materiale utilizzato.

Da decidere in base al tipo di outfit scelto per la cerimonia. Ma se l'evento lo concede si può virare verso un outfit più confortevole, magari da spezzare con un paio dicomode e divertenti che rendono l'insieme più moderno e attuale.