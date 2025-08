Profumi estivi: dai gourmand alle eau rinfrescanti. Quali sono gli imperdibili

Per questa estate le tendenze in tema di fragranze ci orientano verso note fresche, leggere e ariose che coesistono con quelle golose dalle sfumature vanigliate, caramellate dal tocco sensuale.

I profumi tanto amati per il periodo più caldo dell’anno se da una parte assecondano un bisogno di freschezza dall’altro ostentano un lato gourmand al quale è veramente difficile resistere.

Il segreto che sta dietro queste fragranze è quello di essere capaci di creare un equilibrio delicato e affascinante, al tempo stesso capace di lasciare un segno memorabile. I profumi estivi sono falle mille sfaccettature al giorno d’oggi.

Da quelli marini, a quelli agrumati e fruttati sono in grado di soddisfare i bisogni olfattivi di ogni persona. Si mantengono vibranti per tutta la giornata sfidando il caldo. Ecco una selezione di fragranze immancabili per questa estate capaci di lasciare il segno con le loro note golose, rinfrescanti e sensuali.

Marine Extrait de Parfum di Claudia Scattolini

La sua composizione è il risultato di scelte molecolari precise, volte a costruire un profilo aromatico che evochi l'elemento acquatico con trasparenza e sofisticazione. Nato dall’accordo solare di alghe e sali marini, dal cuore tenero di mughetto e fiore di loto riscaldato, in modo lieve, dal legno di quercia. Un indimenticabile profumo che lascia il ricordo di felicità e spensieratezza. Un tocco avvolgente , come un bacio suadente , come un abbraccio profondo e rassicurante.

ProfuMini – Ciliegia Fresca di Bottega Verde

Una fragranza fresca fruttata. Un debutto all'insegna della freschezza con le note frizzanti del Mandarino e del Bergamotto accompagnate da una cascata di Ciliegie succose e dolci. Ricreano con successo una pausa di ghiacciata golosità da assaporare sulla pelle per tutta l'estate. Un irresistibile bouquet olfattivo, proprio come il frutto d cui deriva.

Acqua Spray Lenitiva di Acqua alle Rose

Questa acqua profumata dalla formula leggera ed innovativa è a base di estratto di Rosa Chinensis. È in grado di lenire e donare confort alla pelle, anche quella più sensibile. Contiene più del 95% di ingredienti di origine naturale. Perfetta per qualsiasi momento della giornata. Si può infatti vaporizzare come un tonico, agisce come primer o fissativo del make-up. Rinfresca la pelle avvolgendola in un’elegante profumazione di Rosa.

Caldo Fruttato di Officina delle Essenze

Questa fragranza è in grado di creare con le sue note sofisticate un’oasi misteriosa che rimanda ad un continente lontano. Le sue note sono un connubio inedito, sensuale.

È un eau de parfum caratterizzato da dolci note orientali in cui vaniglia, cannella e ambra si legano con la più acre nota dei frutti di bosco quali ribes nero e lampone. Una fragranza originale e femminile. Seducente ed esotica simbiosi agrodolce.