Profumi primaverili, le fragranze più amate dalle over 50

Con l’arrivo della primavera è inevitabile sentire l’esigenza di cospargersi di profumi ispirati al mondo dei fiori.

La stagione primaverile è infatti la celebrazione della rinascita della natura. Le fragranze molto amate dalle over 50 si ispirano infatti al mondo dei fiori. Dai profumi alla magnolia a quelli alla rosa, numerose sono le note floreali che regnano sovrane.

Ad esse si affiancano le note erbacee fresche e quelle fruttate che risultano più dolci e zuccherine all’olfatto. In questa stagione spopolano i profumi verdi. Le note più rappresentative di queste sono il vetiver, la menta, la verbena, il petitgrain, noto come arancio amaro, l’eucalipto, il giacinto, il mughetto. Esse si combinano e si fondono con le essenze della violetta e dei non fiori come l’edera.

Scopriamo insieme quali sono le fragranze che non devono mancare in questa stagione secondo le over 50:

- l’iconico Chanel n° 19: dalle note ammaliatrici del giacinto che si fonde all’ iris, al narciso e al gelsomino. È uno di quei profumi verdi intramontabili indossato da Gabrielle Chanel come omaggio alla sua data di nascita, ossia il 19 agosto 1883;

- le note di pesca del Guerlain Péche Mirage: fragranza seducente e intrigante in cui la pesca regna sovrana. Quest’ultima abbinata alle sfumature albicocca e a quelle del cuoio dona un effetto "pelle umana" inedito;

- l’esplosione vitale di ProfuMini di Bottega Verde: per la stagione più bella dell’anno troviamo Gelato alla Crema, Ciliegia Fresca, Nettare d’Estate e Acqua di Cocco. Sono un’esplosione di note fresche, fruttate e golosissime. Gelato alla Crema è una tentazione di latte alla vaniglia e caramello croccante. Ciliegia Fresca presenta note frizzanti del Mandarino miste al Bergamotto accompagnate da una cascata di Ciliegie succose e dolci. Nettare d’Estate è consigliata a chi ama le note agrumate valorizzate da una spruzzata di Arancia mista ad una goccia di Vaniglia e una spolverata di Cannella. Le note fruttate e dolci si adagiano su un fondo floreale di Tuberose e Fiori d'Arancio. Infine in Acqua di Cocco le note dolci del cocco incontrano le note floreali della fresia su un fondo di muschio e dolce vaniglia. Il loro formato da 10 ml da portare in borsetta e grazie al quale far fronte ad ogni esigenza o imprevisto;

- l’inconfondibile Roberto Cavalli Paradiso Rosa: un connubio di spezie e note di lampone, agrumi e pepe rosa. Il cuore del profumo è alla peonia e al gelsomino. Nel fondo invece troviamo acqua di cocco e note legnose e resinose intriganti;

- l’intrigante Fornasetti Giardino Segreto: dalle note verdi che si mischiano a quelle fruttate e floreali come quelle del geranio e del garofano nel cuore che rimangono impresse. A completare la fragranza primaverile per eccellenza vi sono delle note di mirra, legno e oud;

- l’armonico Cuore di Petali da Helan: le

note agrumate si sposano con quelle fruttate del Pompelmo rosa, del Ribes nero e del Rabarbaro. Contribuisce il Pepe rosa conferirgli un fondo speziato. Un bouquet di fragranze che infonde armonia ed energia al tempo stesso.