Over 60, quale frutta aiuta a dormire meglio

La frutta contiene sostanze nutritive essenziali per la buona salute e il benessere generale. Molti alimenti contengono anche vitamine e minerali che possono giovare al corpo e alla mente. I frutti possono avere un effetto calmante sul corpo e sulla mente in quanto contengono:

antiossidanti che aiutano a ridurre l'infiammazione e alleviare il dolore;

che aiutano a ridurre l'infiammazione e alleviare il dolore; fitonutrienti che aumentano la concentrazione e migliorano le prestazioni cognitive;

che aumentano la concentrazione e migliorano le prestazioni cognitive; vitamine del gruppo B che riducono lo stress.

Oltre a questi benefici medicinali, mangiare più frutta può anche migliorare l'umore aumentando i livelli di endorfine nel cervello. La fibra presente in alcuni frutti può anche aiutare a controllare il desiderio di cibo.

Alcuni dei nutrienti presenti nella frutta che promuovono un sonno migliore includono

vitamina B6,

magnesio,

potassio.

La vitamina B6 è importante perché aiuta nella produzione di melatonina, un ormone che controlla i cicli di sonno e veglia.

Il magnesio e il potassio aiutano a ridurre l'infiammazione nel corpo e regolano i livelli di ormoni come l'adrenalina che possono causare irrequietezza e interrompere il ciclo del sonno.

Il frutto essenziale per dormire meglio: il kiwi

Il frutto di riferimento da consumare per migliorare in modo significativo il sonno è il kiwi. Questo piccolo frutto dalla polpa verde sarebbe pieno di serotonina. La serotonina è un neurotrasmettitore presente nel nostro sistema nervoso che innesca la melatonina, ormone del sonno. Il kiwi ha quindi un ruolo essenziale nel sonno dell'essere umano. Gli scienziati in uno studio asiatico pubblicato sull'Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, hanno visto migliorare il sonno mangiando due kiwi ogni notte, un'ora prima di coricarsi. Il kiwi potrebbe quindi essere una soluzione semplice e accessibile per dormire meglio.

Quali altri frutti mangiare per migliorare il sonno

Ecco un elenco di cibi da mangiare per dormer meglio:

frutta secca (oleosa) come anacardi o semi di zucca, girasole, zucca o lupino ricchi di triptofano

datteri

fichi

melone

banana

Banane per il loro potere calmante

Le banane sono considerate da molti un alimento salutare e una fonte di nutrimento naturale. Sono anche note per avere effetti calmanti sul corpo e sulla mente. Ciò è dovuto all'elevata presenza di vitamine e minerali essenziali che si possono trovare nella polpa e che aiutano a combattere lo stress e a migliorare l'umore.

L'alto contenuto di magnesio nelle banane aiuta a ridurre i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, facendo sentire le persone ansiose o depresse più calme e rilassate. Inoltre, sono ricche di potassio che aiuta a regolare la frequenza cardiaca e può aumentare la sensazione generale di rilassamento fisico.

La natura calmante delle mele

È risaputo che le mele sono un'ottima fonte di nutrimento: contengono fibre, vitamine e minerali essenziali. Ma ciò che non è così noto è che il consumo regolare di mele può avere un effetto positivo sulla nostra salute mentale e fisica.

Non solo una mela al giorno dovrebbe "togliere il medico di torno", ma gli studi suggeriscono che mangiarle regolarmente può aiutare a ridurre i livelli di stress e ansia, oltre a fornire vitamine e minerali essenziali per il benessere generale.

Gli antiossidanti nelle mele combattono l'infiammazione e aiutano a combattere i sentimenti negativi come la depressione e gli sbalzi d'umore. Con il loro alto contenuto di fibre, aiutano la digestione e promuovono la crescita di batteri intestinali benefici.

Tutti questi benefici rendono questo frutto uno degli alimenti più perfetti della natura e uno spuntino ideale per chiunque desideri migliorare la propria salute mentale e fisica.

Le proprietà sedative delle ciliegie

Mangiare ciliegie prima di andare a letto può essere molto benefico per la salute. Sono ricche di antiossidanti e di molte vitamine e minerali che le rende utili per combattere le infiammazioni.

Inoltre, sono ricche di magnesio, un minerale essenziale che aiuta a regolare la pressione sanguigna, i livelli di zucchero nel sangue e ad alleviare i crampi muscolari.

Le ciliegie contengono anche flavonoidi che forniscono una varietà di benefici per la salute come la prevenzione delle malattie cardiache.

Infine, mangiare ciliegie prima di andare a letto può aiutare a migliorare la qualità del sonno aumentando la produzione naturale di melatonina, che facilita un sonno più profondo e riposante.

Le proprietà calmanti delle arance

Le arance sono frutti che possono fornire una varietà di benefici per la salute. Sono ricchi di vitamina C e contengono anche sostanze nutritive che aiutano a ridurre il rischio di alcune malattie come le malattie cardiache, il diabete e alcuni tipi di cancro.

Inoltre, le arance contengono antiossidanti che aiutano a combattere i danni dei radicali liberi.

Le proprietà calmanti delle arance possono essere particolarmente utili per alleviare lo stress e l'ansia, poiché hanno un effetto calmante sul corpo fisico e mentale. Inoltre, sono considerati un'ottima fonte di idratazione naturale perché forniscono un'idratazione completa senza calorie aggiunte o altri grassi nocivi.

In che modo la frutta aiuta ad addormentarsi

I frutti sono ricchi di carboidrati che favoriscono il sonno. Si può consumare frutta fresca, in scatola, in umido o in succo. L'alto contenuto di vitamine e minerali nella frutta aiuta a ridurre le carenze spesso responsabili di disturbi del sonno o insonnia. Mandorle, ananas e meloni sono ricchi di magnesio e kiwi di serotonina. I datteri sono ricchi di carboidrati, proprio come i fichi. Le banane contengono melatonina, essenziale per addormentarsi.

Quando mangiarla

Contrariamente a quanto si possa pensare, mangiare frutta alla sera aiuta a migliorare il sonno. La vitamina C presente in grandi quantità in tutti gli agrumi non è sufficiente per dormire bene: ci vorrebbe un'enorme assunzione di frutta per avere un impatto sul sonno. L'assunzione di carboidrati, vitamine e minerali permette di essere in piena salute anche durante la notte e di non perdere nessun nutriente per concedersi sonni tranquilli. L'ideale è quindi terminare la cena con un kiwi o delle mandorle per un sonno ristoratore: non è consigliato però saltare la cena e andare a letto a stomaco vuoto.