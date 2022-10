Quinta dose over 80, tutto quello che c'è da sapere

A seguito dell'aumento dei contagi, il Ministero della Salute ha disciplinato un nuovo richiamo del vaccino anti-covid per i soggetti fragili e ultrafragili includendo nella categoria anche gli over 80. La quinta di dose è raccomandata a scopo preventivo e in previsione della crescente circolazione delle varianti Omicron. Alle persone interessate saranno inoculate le formulazioni bivalenti di vaccini a m-RNA: original/omicron BA.1 di Spikevax e Comirnaty, e original/BA.4-5 di Comirnaty.

Informazioni sui vaccini aggiornati

Il via libera ai nuovi richiami vaccinali (quarta e quinta dose) è stata certificata dal Ministero della Salute con la circolare del 29 settembre. " A seguito dell’autorizzazione da parte di EMA e AIFA della formulazione bivalente original/BA.4-5 del vaccino Comirnaty , - si legge nel documento - sono ora disponibili, nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS- CoV-2/COVID-19, due formulazioni bivalenti di vaccini a m-RNA (original/omicron BA.1 di Spikevax e Comirnaty, e original/BA.4-5 di Comirnaty) ".

Come precisato dalla Cts di AIFA, al momento, non ci sono evidenze per poter esprimere un giudizio di uso preferenziale dei diversi vaccini bivalenti attualmente disponibili. Si ritiene, infatti, che entrambi possano incrementare la protezione contro le varianti del virus scongiurando l'insorgenza della malattia in foma grave.

Nello specifico la somministrazione delle nuove formulazioni è raccomandata in via prioritaria:

come seconda dose di richiamo per le persone di età superiore ai 60 anni;

alle persone con elevata fragilità (patologie concomitanti o preesistenti);

agli operatori sanitari;

agli ospiti e operatori delle strutture residenziali;

come seconda dose di richiamo ai soggetti con "marcata compromissione della risposta immunitaria", per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici;

ai soggetti sottoposti a trapianto (booster), a distanza di almeno 120 giorni da quest’ultima.

Come prenotare la quinta dose

La quinta dose di vaccino può essere prenotata online, sulla piattaforma regionale, o nei vari PostaMatt presenti sul territorio. Per ricevere l'inoculazione ci si può rivolgere anche al proprio medico di base oppure alle farmacie aderenti alla campagna vaccinale.

La prenotazione online si effettua in pochi, semplici passaggi. Al momento della registrazione bisogna avere sotto mano il numero di tessera sanitaria e il codice fiscale. Dopo aver compilato il modulo con i propri dati anagrafici, si procede con la scelta del hub vaccinale e l'eventuale data tra le diverse opzioni disponibili. Una volta completata questa operazione, si riceverà un sms sul proprio cellulare in cui sono indicati il giorno, l'orario e il luogo della somministrazione.

Il giorno della vaccinazione, bisogna portare con sé:

documento d'identità;

tessera sanitaria;

consenso informato;

scheda anamnestica precompilata (la documentazione è scaricabile online).

Le persone non autosufficienti possono essere accompagnate. La quinta dose può essere somministrata contestualmente all'inoculazione del vaccino antifluenzale. Per informazioni, si consiglia di rivolgersi a uno specialista o chiedere informazioni al proprio medico di medicina generale.