Quarta dose per gli over 60

Il covid " è ancora un problema aperto ". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza che, due giorni fa, ha invitato nuovamente gli over 60 a fare la quarta dose di vaccino in previsione dell'autunno. " C'è un'indicazione delle due organizzazioni internazionali di riferimento, l'Agenzia Europea del Farmaco e il Centro Europeo per il controllo, che invitano tutte le persone sopra i sessant'anni a un'ulteriore dose di richiamo – ha spiegato il ministro – Il mio appello alle persone sopra i sessant'anni o alle persone fragili è di prenotare un'ulteriore dose di vaccino in vista dei mesi più complicati generalmente l'autunno e l'inverno ".

Cos'è la quarta dose

La quarta dose di vaccino – altrimenti nota come booster – è una dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario contro il Covid-19. L'obiettivo è quello di stimolare e rafforzare la risposta immunitaria dell'organismo a fronte di una eventuale ondata di contagi. La somministrazione del secondo richiamo, nei dosaggi autorizzati per i vaccini attualmente disponibili (Comirnaty/Pfizer-BioNtech e Spikevax/Moderna), è raccomandata alle persone con più di 60 anni e ai soggetti fragili purché siano trascorsi 120 giorni (4 mesi) dal primo booster (l'ultima vaccinazione anti-Covid fatta).

Perché fare il secondo booster

La ripresa della curva epidemica, condizionata dalla circolazione delle varianti Omicron, ha reso necessaria la somministrazione della quarta dose di vaccino per la popolazione di età uguale o superiore ai 60 anni. È stato appurato, infatti, che le persone vaccinate sono meno esposte al rischio di contagio ma, soprattutto, di sviluppare l'infezione in forma grave. Ciò significa che, salvo rare eccezioni, il decorso della malattia è più o meno ordinario e senza complicanze per la salute del contagiato. Ecco perché, con la circolare dello scorso 11 luglio, il Ministero della Salute ha deciso di estendere la platea vaccinale destinataria della quarta dose includendo anche gli over 60.

Dove e come si prenota la quarta dose

Come per le dosi precedenti, la prenotazione per il secondo booster si effettua online, sulla piattaforma dedicata ai vaccini della propria Regione o attraverso altre, specifiche modalità operative (numero verde o allo sportello di Poste Italiane). In alcune regioni, invece, l'accesso agli hub per gli over 60 è libero.

Quanto alla prenotazione online, prevede pochissimi passaggi. Basta compilare il form predefinito inserendo il numero della tessera sanitaria e il codice fiscale della persona che riceverà la dose. Dopodiché si aprirà una pagina con il calendario delle disponibilità e il centro vaccinale di riferimento per la provincia scelta. A quel punto, basta selezionare l'opzione di proprio gradimento. Nel giro di pochi minuti, l'appuntamento sarà confermato tramite sms sul numero di telefono indicato nella prenotazione.

Il giorno della vaccinazione, bisogna portare con sé tessera sanitaria, documento d'identità, consenso informato e scheda anamnestica precompilata (la documentazione è scaricabile online). Le persone non autosufficienti possono essere accompagnate. Per ulteriori informazioni sulla quarta dose è possibile consultare la pagina del Ministero della Salute.