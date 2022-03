Russare nel sonno: i rimedi naturali per over 60

Quello del russare nel sonno è un problema molto diffuso, che può stravolgere il riposo degli over 60. Noto anche come roncopatia notturna, il disturbo si palesa attraverso un suono forte e rumoroso, emesso attraverso le vie respiratorie. Il fastidioso rumore viene generato quando l'aria emessa da gola e naso non trova un'adeguata via d'uscita, sottoponendo a una forte vibrazione i tessuti che compongono la parte posteriore della stessa gola.

Russare di notte è una condizione fisiologica, che spesso può anche celare qualche problematica. Non ci sono orari, si può russare nel sonno in qualsiasi momento dedicato al riposo. Ma se la condizione appare persistente, a farne le spese è il relax personale, deteriorando l'energia quotidiana. Scopriamo le cause, quando il disturbo può sottendere una problematica e come risolverla, anche facendo ricorso a rimedi naturali.

Russare nel sonno: le cause principali

Il russare nel sonno può colpire tutti, anche gli over 60. Una situazione che potrebbe rivelarsi disagevole tanto da incidere sul riposo notturno, producendo affaticamento, stanchezza e irritabilità. Oltre a condizionare il relax del partner di stanza, costretto a ore di insonnia. Prima di giungere alle soluzioni da attuare, è importante stabilire la cause principali:

problematiche legate alla respirazione;

peso in eccesso;

occlusione del setto nasale, turbinati ingrossati;

allergie, riniti, raffreddore e influenza;

polipi nasali;

età, che porta al restringimento della gola e alla riduzione del relativo tono muscolare;

difetti anatomici, come ad esempio setto nasale deviato;

tonsille ipertrofiche, adenoidi;

postura scorretta durante il sonno;

assunzione di medicinali, alcolici e fumo.

In alcuni casi russare nel sonno può portare anche alle apnee notturne, ovvero l'interruzione della respirazione durante il riposo, grado di causare innumerevoli risvegli. Una condizione spesso associata al rischio di malattie cardiache, ictus, diabete e altre patologie. Per sondare la problematica è necessario sottoporsi all'esame del sonno, noto anche come polisonnografia o polisonnogramma.

Over 60, soluzioni per smettere di russare

Nonostante russare non sempre abbia un impatto sulla qualità di vita, è necessario stabilire la cause scatenanti chiedendo supporto al medico di fiducia, oppure a un esperto del sottore, quale il roncologo: si tratta di uno specialista per chi soffre anche di apnee notturne. Nel frattempo, qualche consiglio sui rimedi naturali e su alcune sane abitudini:

Stile di vita sano , con la riduzione del fumo e del consumo di alcolici;

, con la riduzione del fumo e del consumo di alcolici; Dieta sana ed equilibrata , per non appesantire lo stomaco e in particolare il corpo, con un dannoso aumento di peso;

, per non appesantire lo stomaco e in particolare il corpo, con un dannoso aumento di peso; Movimento e sport , per eliminare l'adipe in eccesso e le tossine;

, per eliminare l'adipe in eccesso e le tossine; Posizione notturna , un cuscino in più per sollevare la testa potrebbe agevolare un miglior riposo;

, un cuscino in più per sollevare la testa potrebbe agevolare un miglior riposo; Dormire sul fianco per migliorare la respirazione notturna. In commercio sono presenti dispositivi utili a impedire al corpo di sdraiarsi sulla schiena come ad esempio zaini, cinture o la semplice pallina da tennis cucita all'interno del pigiama;

per migliorare la respirazione notturna. In commercio sono presenti dispositivi utili a impedire al corpo di sdraiarsi sulla schiena come ad esempio zaini, cinture o la semplice pallina da tennis cucita all'interno del pigiama; Canali nasali , una pulizia quotidiana con acqua salina è un vero toccasana per la respirazione;

, una pulizia quotidiana con acqua salina è un vero toccasana per la respirazione; Ambiente pulito , l'ideale per eliminare e ridurre acari, polvere e peli;

, l'ideale per eliminare e ridurre acari, polvere e peli; Cerotto nasale , aumenta l'afflusso di aria allargando le narici e le vie respiratorie;

, aumenta l'afflusso di aria allargando le narici e le vie respiratorie; Ambiente salubre, grazie all'azione di prodotti che impediscono all'aria di seccarsi, oltre all'impiego di prodotti in grado di decongestionare.

Rimedi naturali, ecco i migliori

La natura, spesso, offre soluzioni utili per migliorare il benessere personale e in particolare se russare interrompe la serenità del riposo notturno. Come anticipato l'aria dell'ambiente domestico deve risultare pulita, grazie all'impiego di alcuni prodotti e rimedi naturali in grado di liberare le vie respiratorie:

Oli naturali: menta piperita, timo, pino mugo, eucalipto e ginepro, da versare in una ciotolina piena d'acqua (o in un apposito diffusore) e da posizionare sopra il termosifone. Il calore permetterà agli oli di sprigionare le loro proprietà benefica rendendo l'aria della stanza più salubre;

menta piperita, timo, pino mugo, eucalipto e ginepro, da versare in una ciotolina piena d'acqua (o in un apposito diffusore) e da posizionare sopra il termosifone. Il calore permetterà agli oli di sprigionare le loro proprietà benefica rendendo l'aria della stanza più salubre; Impacco e unguenti : con gli stessi oli si possono realizzare degli impacchi per una migliore respirazione, basta versarne qualche goccia sopra un panno caldo (non bollente) da appoggiare sul petto. In alternativa si possono acquistare unguenti pronti da spalmare sempre sul petto o sotto le narici, così da liberarle;

: con gli stessi oli si possono realizzare degli impacchi per una migliore respirazione, basta versarne qualche goccia sopra un panno caldo (non bollente) da appoggiare sul petto. In alternativa si possono acquistare unguenti pronti da spalmare sempre sul petto o sotto le narici, così da liberarle; Suffumigi : acqua calda, una punta di bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale al ginepro, un mix perfetto per le vie repiratorie. Basta versare il tutto in una bacinella capiente e posizionare sopra la testa coperta da un asciugamano, respirando a pieni polmoni per decongestionarli in modo naturale;

: acqua calda, una punta di bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale al ginepro, un mix perfetto per le vie repiratorie. Basta versare il tutto in una bacinella capiente e posizionare sopra la testa coperta da un asciugamano, respirando a pieni polmoni per decongestionarli in modo naturale; Estratto di valeriana: un supporto importante in grado di migliorare la qualità del sonno e del riposo notturno;

un supporto importante in grado di migliorare la qualità del sonno e del riposo notturno; Infusi e tisane : un classico delle stagioni più fredde per decongestionare, ottime anche per impedire che si russi di notte. Tra le più quotate l'infuso all'ortica, seguito dalla tisana all'echinacea o allo zenzero;

: un classico delle stagioni più fredde per decongestionare, ottime anche per impedire che si russi di notte. Tra le più quotate l'infuso all'ortica, seguito dalla tisana all'echinacea o allo zenzero; Prodotti fitoterapici: la perilla, nota anche come basilico della Cina, è un prodotto utile per sfiammmare e per contrastare anche le allergie, per il dosaggio è importante seguire il consiglio del medico o dell'erborista;

la perilla, nota anche come basilico della Cina, è un prodotto utile per sfiammmare e per contrastare anche le allergie, per il dosaggio è importante seguire il consiglio del medico o dell'erborista; Agopuntura: praticata da un vero esperto è un rimedio ottimale in grado di stimolare specifici punti del corpo, così da ottenere un sonno più sereno;

praticata da un vero esperto è un rimedio ottimale in grado di stimolare specifici punti del corpo, così da ottenere un sonno più sereno; Cibo: alcuni alimenti sembra possano ridurre il problema, per questo è importante assumerli con costanza, come la cipolla per decongestionare, il miele utile per sfiammare, la menta in grado di liberare le narici e agevolare un buon sonno, seguita dalle mandorle, necessarie per sfiammare la gola.

Nel caso la situazione non dovesse migliorare è bene consultare il medico, così da trovare insieme soluzioni rapide, mirate e definitive.