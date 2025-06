Jeans: a zampa o slim? Ecco quali modelli scegliere a 60 anni (e come abbinarli)

Il jeans è un capo moda davvero versatile e perfetto per ogni occasione. Saperlo indossare con stile, anche a 60 anni è possibile, basta scegliere il modello più adatto al proprio fisico. È un articolo comodo, che rende il look più disinvolto e che si può abbinare con accessori e capi moda eleganti, così da creare un outfit sempre diverso per ogni occasione.

A vita alta oppure bassa, a gamba dritta o svasata, ma anche barrel, oppure regular, skinny, flare, paperbag, wide leg, e molto altro. Insomma la scelta è davvero vasta, per questo capo moda così iconico e intramontabile. Anche se la passione degli over 60, da tempo, ruota intorno a due modelli in particolare: slim e a zampa. Vediamo come creare il proprio look partendo dal modello di jeans più adatto alla propria silhouette.

Jeans, un capo senza tempo

Iconico e super fittante, il jeans è un capo moda che letteralmente ha attraversato infinite epoche storiche. Noto anche blue jeans, dal termine francese bleu de Gênes ovvero blu di Genova, questo particolare pantalone è originario della città ligure. Trovando fama e successo grazie al sarto Jacob Davis che nel 1871 lo reinventò e successivamente con il brevetto di Levi Strauss, il 20 maggio 1873. Non male per un tessuto che veniva impiegato nella marina e sulle navi, grazie alla sua robustezza. E poi successivamente reinventato trovando il suo taglio definitivo, e ben più noto, con le cinque tasche standard.

Riuscendo a creare un connubio speciale con il denim, che ancora oggi ne interpreta perfettamente le forme. Il cambio delle mode e delle epoche ha visto la nascita di innumerevoli modelli, ancora oggi molto utilizzati. Ma anche il cambio di strategie legate alla produzione e ai trattamenti, così da realizzare un capo modo sempre più sostenibile e con un impatto ambientale minore. Vista la sua incredibile praticità il jeans trova spazio in ogni armadio, senza limiti di età, così da assumere il ruolo di capo passepartout per ogni tipologia di outfit.

Jeans a zampa a chi stanno meglio

Tra i tanti modelli di jeans presenti in commercio quelli a zampa spiccano per la loro particolare conformazione. Possono essere a vita alta o bassa, il tessuto scende morbido fino alla parte alta della gamba per allargarsi dal ginocchio verso il basso. Sono noti anche come pantaloni a campana o twist e sono riusciti a ritagliarsi uno spazio importante sulle navi americane nel XIX secolo, come divisa dell'equipaggio. Ma la vera fama venne raggiunta negli anni '60 quale indumento iconico simbolo del periodo hippy e delle contestazioni.

Molti diffusi anche ai giorni nostri i pantaloni a zampa possono trovare spazio anche nell'armadio degli over 60, perché riescono ad allungare la figura, a slanciarla nascondendo le criticità. In particolare quelli a vita alta, che si possono abbinare con qualsiasi capo moda, ad esempio con i tacchi alti e una camicia per uno stile più elegante, oppure con un paio di sneakers e una maglia corta. Sono molto indicati per chi ha una fisicità più minuta e alta, mentre per chi vanta un'altezza più ridotta meglio optare per la versione bootcut, con più aderenza sui fianchi e cosce e un'apertura del tessuto più contenuta dalle ginocchia in giù.

Stanno bene con tutto, dalla maglietta alla giacca, dal cappottino leggero al tacco alto fino alla scarpa bassa. Basta giocare con le forme scegliendo sempre capi non particolarmente lunghi per la zona superiore del corpo, in abbinamento a jeans a zampa a vita alta.

Jeans slim, le caratteristiche

Via di mezzo tra il modello skinny e il regular, ecco i jeans slim che seguono la linea della gamba senza aderire completamente. Vestono in modo comodo perché sono leggermente elasticizzati, restringendosi verso la caviglia in base al modello ma senza fasciarla. Sono l'ideale per tutte le fisicità, non costringono e garantiscono un movimento fluido e comodo. La vita alta aiuta a slanciare la figura mettendo in evidenza il punto vita, ma con eleganza, e modellando con cura le curve. Sono perfetti in ogni occasione e con qualsiasi capo in abbinamento, ad esempio con bluse e camicie, stivaletti bassi, tacco alto e ballerine, ma anche con magliette, felpe anche oversize. La gamba dritta non stringe ma offre un valido comfort, l'ideale per un outfit over 60 comodo, casual da impreziosire con accessori cromaticamente d'impatto.

Che siano jeans a zampa o slim basta

saper scegliere il modello perfetto per valorizzare la propria fisicità, puntando a creare un insieme equilibrato e comodo. Per un outfit comodo e confortevole, ma anche elegante e dinamico in base alle occasioni.

