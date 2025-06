Shorts e Bermuda, la tendenza dell'estate 2025: quali indossare in base al fisico

Tra le tendenze moda dell’estate 2025 non possono mancare gli shorts e bermuda, un capo ultra confortevole. Si abbina facilmente e possono essere indossati sia in città che al mare nelle giornate più roventi. In denim, cotone o lino, versatili e freschi sono i tessuti che li caratterizzano.

Molteplici sono i modelli e i colori che si possono sfoggiare. Dai mini shorts, ai pantaloncini a vita alta retro, ai bermuda alla Giamburrasca, per passare ai ciclisti e ai pantaloni basket, c’è tanta varietà. . Mettono in risalto le gambe abbronzate e possono essere indossati con disinvoltura da ogni silhouette.

Basta scegliere il modello adatto al proprio fisico in modo da sentirsi valorizzate da questo capo. Scopriamo quali sono gli short e i bermuda più di tendenza e quale scegliere per valorizzare al meglio il proprio fisico.

Bermuda dal taglio classico

È un modello tributo a quello originale che i militari britannici scoprirono nelle isole Bermuda. Si allargano leggermente un po’ sui fianchi. Sono il modello ideale per chi ha un fisico secco perché tende ad ammorbidire ogni spigolo.

Mini shorts

Sono un vero e proprio must have. I modelli corti spopolano tra le fashioniste. Sono ideali per chi non supera il metro e sessanta perché slanciano la figura. Mettono in risalto le gambe focalizzando l’attenzione su di esse. Risultano molto sensuali e possono essere indossati con sneakers, sandali rasoterra o anche mules.

Biker shorts

Sembrano una versione dei legging sopra al ginocchio. Risultano molto aderenti e conferiscono un look da sportive. Può essere a vita alta, revival degli anni Novanta, in denim o in lycra. Stanno bene a chi ha un fisico tonico e ben definito perché dona un effetto seconda pelle. Si abbinano facilmente a t shirt oversize.

Bermuda a vita alta

Questo modello slancia la figura perché scende morbido sui fianchi. Adatto ai fisici curvy e a chi vuole nascondere un po’ di pancetta. Molto gettonato è il modello con l’elastico che è molto comodo da indossare perché rispetto al modello con bottone non stringe e risulta quindi molto più confortevole. Indossato con una cintura di stoffa annodata tra i passanti rende più armonioso il punto di vita e dona un tocco di stile originale.

Basket shorts

Sono una via

di mezzo tra i bermuda e i biker shorts. Sono ampi e comodi, un capo evergreen per l’estate. La versione scampanata dona un tocco femminile a questo modello androgino. È perfetto per le donne alte con fisico a rettangolo.