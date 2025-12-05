Stivali animalier, la nuova tendenza invernale amata dalle teen alle over 60. Come indossarli

Le stampe animalier sono tornate di tendenza in questo autunno- inverno 2025/2026 tra le amanti dello street style e non solo.

Le troviamo su capispalla, gonne. Immancabili sono sugli stivali che donano un tocco di stile e personalità ad ogni outfit. In particolare gli stivali animalier spaziano da quelli pitonati, zebrati a quelli leopardati e conquistano le donne di ogni età.

Le fashioniste li sfoggiano sui social perché sono un’icona indiscussa di femminilità. Esprimono grinta e sono dedicati alle donne grintose che amano osare anche a 60 anni. Ideali per ogni evento, dalla riunione di lavoro al tempo libero e persino per le occasioni speciali e le cerimonie.

Si possono indossare senza problemi in ogni momento della giornata. Per sfoggiarli con stile si possono mixare capi basic per un risultato cool e sofisticato al tempo stesso. Scopriamo come indossarli senza esagerare e senza sembrare troppo stravagnti. Ecco quattro idee di stile.

Stivali pitonati con camicia e gonna lunga

Uno stile elegante in grado di lasciare il segno. La camicia rigorosamente in stampa pitonata si abbina ad una gonna lunga plissettata nera in velluto. Un tessuto che scende morbido fino alle caviglie e che ad ogni passo lascia intravedere gli stivaletti pitonati col tacco in modo da slanciare la figura. Outfit adatto da mattina a sera e da utilizzare anche in ufficio.

Stivali leopardati con abito in maglia

Quest’anno l’abito in maglia spopola tra te fashioniste. Capo caldo e dal tessuto avvogente che mette in risalto le forme donando un tocco elegante e sensuale al tempo stesso. L’ideale è optare per un abito color caramello con collo a sciarpa e abbinato a collant coprenti di una tonalità marrone più chiara per un tocco en pendant.

Stivali modello anfibi zebrati con minigonna in pelle

Per uno stile rock non può mancare il modello di stivali animalier con stampa zebrata che si abbinano alla perfezione con una minigonna in pelle che slancia la figura e lascia scoperte le gambe avvolte da collant coprenti rigorosamente neri. A completare questo stile il magioncino a collo alto e colorato.

Stivali con pantalone in velluto

Per questo stile boho - chic reinterpretato in chiave animalier non può mancare il pantalone scampanato in velluto color caramello, un vero e proprio