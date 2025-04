Tendenze nails primavera 2025, dai colori pastello ai dettagli floreali

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l’arrivo della primavera si sente una grande voglia di osare con colori più splendenti in grado di trasmettere buonumore e positività anche nelle tendenze nails.

Una delle caratteristiche di esse per questa stagione è quella di sperimentare nuance inedite mettendo da parte quelle classiche per poter valorizzare unghie che esprimono personalità e che soddisfano la voglia di mettersi in gioco.

Le nuance pastello per unghie luminose

Le colorazioni pastello sono quelle che dominano e che non sono assolutamente banali. Consigliate anche per le over 60 sono in grado di donare un tocco di vitalità dopo un inverno di nuance scure. Dal giallo, al lilla, al rosa pesco, al verde prato, al blu acquamarina, numerose sono le nuance da scegliere o combinare per un effetto acquarello degno di nota e capace di lasciare il segno.

Dettagli di stile per unghie che non passano inosservate

Le tinte pastello si possono portare a tinta unita oppure in stile french anche mismatched. Quest’ultima combinazione prevede più colori che si alternano tra loro e che creano una vera e propria opera d’arte. Tornano in voga anche le unghie in stile glitterato che un tempo erano un’opzione molto amata durante le feste. Invece per questa stagione anche le tonalità pastello si arricchiscono di dettagli metallizzati.

Molto amato è l’argento utilizzato per creare dettagli tridimensionali che rendono la manicure un gioiello da sfoggiare con classe ed eleganza. Invece l’oro viene utilizzata per dar vita a riflessi metallici sulle punte. Le unghie si arricchiscono di punti di luce che non passano inosservati.

Da unghie effetto goloso e dettagli romantici

Torna di tendenza il rosa bubblegum dalle sfumature vivaci e accattivanti. Come suggerisce il nome questa tendenza si ispira al colore delle gomme da masticare. Questa nuance dona un tocco di spregiudicatezza. Da portare sia su lunghezze medie che lunghissime.

Un’altra tendenza golosa è il moche mousse, una tonalità che sembra una miscela golosa di caffè e cioccolato che ricorda un po’ la Nutella. Stiloso è anche il chocolate cherry. È un’originale nuance che combina il colore del cioccolato a quello delle ciliegie. È consigliato a chi ama le nuance scure ed eleganti.

Per chi è una seguace della nail art questa stagione si ispira al mondo dei sogni arricchendosi di romanticismo. Molto gettonati sono i dettagli come farfalle, fiocchi, fiori e nuvole realizzati con colori tenui che esprimono a pieno il concetto di rinascita. Consigliate sono le micro illustrazioni floreali su base nude.

Per chi preferisce l’intramontabile effetto nude per questa primavera si tende ad ottenere un "effetto da manichino".

L’unghia deve quasi fondersi completamente con la pelle senza far emergere differenze. Questo effetto si può benissimo ottenere con un nude perlato che è una vera e propria rivisitazione di quello che andava in voga negli anni Novanta.