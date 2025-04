Tendenze scarpe primavera 2025, dalle ballerine alle sneakers da boxe

Ascolta ora 00:00 00:00

Per la primavera 2025 in tema di tendenze scarpe è prevista una grande varietà che sarà capace di accontentare diverse esigenze di stile e di età.

Innanzitutto è da annunciare il ritorno in voga delle ballerine, le note ballet flats che per questa stagione sono irresistibili e si arricchiscono di nuance pastello. Per le eccentriche consigliate sono quelle a stampa animalier che non passano assolutamente inosservate e che denotano stile e personalità. Molto diffuse sono i modelli classici che puntano su tonalità in stile nude. Quest’ultimi si arricchiscono di nastri da avvolgere alla caviglia. Ricordano molto le scarpe utilizzate dalle ballerine di danza classica.

Per la bella stagione le famigerate Mary Jane sono immancabili. Amate per il dettaglio stiloso dell’inconfondibile cinturino leggero portato sul collo del piede. Donano eleganza e sofisticatezza al proprio outfit. Un altro ritorno è segnato dalle peep toe, le famigerate scarpe spuntate che lasciano intravedere sul davanti due dita. Sono diventate famose grazie alla moda delle pin up. Spaziano dalle decolleté eleganti alle comode mules semplici ma al tempo stesso sofisticate con o senza tacco, un vero e proprio revival degli anni Novanta.

Tra le novità spiccano le scarpe corsetto che si sono intraviste in passerella. A lanciare questo trend Chloé che rivisita la classica ballerina e lancia la versione gladiotor. Risulta molto cool e avvolgono la caviglia e metà gamba. Per le amanti della comodità e di uno stile casual consigliate sono le sneakers da boxe. Sono alte e arrivano a metà polpaccio. Sono un’alternativa agli stivali e possono essere portate sotto le gonne sia corte che lunghe. Creano contrasti di stili e sono utili per qualsiasi esigenza, da portare in ufficio o per un weekend on the road.

Un must have sono i mocassini che sono in grado di bilanciare gli outfit più femminili e perfetti per ogni fascia d’età, anche per le over 60. È una scarpa pratica, versatile e sofisticata al tempo stesso. Gli stilisti li definiscono una specie di passpartout. Si adatta facilmente al look metropolitano quotidiano. Le versioni di quest’anno hanno una silhouette caratterizzata da pelli arricciate. Invece le punte sono rigorosamente squadrate. L’arricciatura conferisce morbidezza alla scarpa. Molto diffuse sono le versioni nere lucide.

Per il passaggio di stagione gli angle boots sono intramontabili. Si arricchiscono di dettagli traforati.

Sono comode e versatili e consigliate per i look boho, indossate con vestitini leggeri dalle stampe floreali. Amate le versioni da cowboy con frange. Da indossare con longuette ma anche minigonne. Sono leggeri, pratici e versatili.