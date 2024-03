Come truccare gli occhi a 60 anni

Il make up degli occhi è da sempre uno dei punti di forza del volto femminile. Non solo serve a valorizzare lo sguardo ma, specie dopo i 60 anni, può avere anche una funzione correttiva dal momento che la pelle è inevitabilmente meno elastica e luminosa. Tuttavia con qualche piccolo accorgimento, e i prodotti giusti, si può realizzare un trucco perfetto per ogni occasione.

Cosa fare prima di truccarsi

STEP 1: Detergere la pelle

Prima di passare al maquillage, è fondamentale detergere la pelle in maniera accurata. Lo si può fare sia utilizzando un tonico delicato - ad esempio uno all’acqua di rose o alla camomilla - che con un qualunque struccante bifasico acquistabile in profumeria o al supermercato (accertatevi sempre che sia il più naturale possibile).

STEP 2: Applicare gli Eye patch

Una volta terminata questa operazione, sarebbe una buona abitudine, specie per le donne over 60, applicare degli eye patch nella zona perioculare. I patch, per chi non lo sapesse, sono delle mascherine contenenti un gel al collagene che servono a ridurre eventuali gonfiori, borse e occhiaie.

STEP 3: Crema contorno occhi

Lo step successivo prevede l’applicazione di una crema contorno occhi che, non solo serve a nutrire in profondità e levigare la pelle, ma anche ad attenuare eventuali rughe d’espressione, soprattutto quelle in corrispondenza degli angoli esterni degli occhi.

Come truccare gli occhi: il kit e il make-up base

Per truccarsi gli occhi a 60 anni, specie se intendete realizzare un make up passepartout (giornaliero), non serve una dotazione di prodotti cosmetici professionali: ne bastano pochi e qualità discreta. Il kit di base prevede:

correttore

primer

matita per occhi

palette di ombretti con nuance sui toni del marrone o nude

mascara

In più, suggeriamo di acquistare una spugnetta classica o una beauty blender e dei pennelli per la sfumatura. Non si tratta di articoli indispensabili ma possono essere d’aiuto per applicare il trucco in modo più omogeneo e uniforme, soprattutto per chi ha poca dimestichezza con il make up.

STEP 1: Applicare il Primer

Si comincia dal primer: bisogna applicarlo delicatamente su tutta la palpebra, fin sotto all’arcata sopraccigliare. Quindi si procede con il correttore nella zona perioculare e nell’angolo interno dell’occhio. Per fare questa operazione si può usare sia una spugnetta di precisione, che un pennellino (generalmente si utilizzano quelli piatti) o anche picchiettando con le dita.

STEP 2: Applicare l'Ombretto

A questo punto, si passa alla stesura degli ombretti. Suggeriamo di scegliere nuance delicate (sabbia, nude, marrone chiaro eccetera) onde evitare l’effetto "palpebra cadente" o accentuare eventuali imperfezioni. Per la stessa ragione, sarebbe meglio preferire palette in crema in alternativa a quelle in polvere.

Se desiderate un effetto soft, ma che al contempo valorizzi lo sguardo, optate per una combo di ombretti: uno chiaro per la base e l’altro leggermente più scuro da sfumare verso l’angolo esterno dell’occhio. Dopodiché, chi lo desidera, può disegnare una piccola riga lungo la palpebra superiore utilizzando una matita di colore nero o marrone (attenzione a non esagerare).

STEP 3: Applicare il Mascara

Infine, applicate il mascara sulle ciglia superiori (non su quelle inferiori) e, per un piccolo tocco glam, create dei punti luce con una matita illuminante nell’angolo interno dell’occhio e al di sotto dell’arcata sopraccigliare.

Cosa ti servirà? Ecco alcuni prodotti consigliati

Se cerchi i prodotti citati nell'articolo qui sotto trovi l'elenco: