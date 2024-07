Viaggiare con i nipoti: ecco le mete più gettonate

È arrivato il momento di preparare la valigia per le vacanze estive, di scegliere mete e location dove rilassarsi ma anche divertirsi. Ne sanno qualcosa gli over pronti a inforcare gli occhiali da sole e godersi giornate di puro svago, molti dei quali in compagnia dei nipoti. Una combinazione davvero perfetta e super positiva, che unisce più generazioni ma con una libertà e una voglia di svago del tutto nuove.

Vacanze estive, le mete più gettonate dai nonni con i nipoti

Prepararsi alle vacanze è un'attività elettrizzante, e che rende meno gravosa l'idea di organizzare la valigia o di programmare itinerari e spostamenti. Cosa c'è di meglio se non trascorrere un periodo di puro divertimento, ricco di avventure, in compagnia dei nipoti? Ecco perché è importante scegliere la meta più adatta. Una location ricca di luoghi da visitare e scoprire, ma anche con vere e proprie immersioni nella natura. Senza dimenticare lo svago e il divertimento sia per grandi che per piccini, e tutto spesso senza la presenza dei genitori. Scopriamo insieme quali sono le mete più divertenti per una vacanza perfetta tra nonni e nipoti.

Viaggiare in Italia

Emilia Romagna

Tra le mete più gettonate per una vacanza tra nonni e nipoti spicca l'Emilia Romagna, perché è facile da raggiungere e offre la placidità tipica del relax da spiaggia. La regione è una meta gettonatissima per le vacanze estive, perché riesce a coniugare le attività tipiche da spiaggia con la possibilità di effettuare escursioni nei tanti parchi naturali presenti. Per molti la regione è sinonimo di divertimento notturno, ben bilanciato dall'accoglienza e dal calore tipici della vita diurna. La cucina è genuina, da degustare negli esercizi di zona o grazie alle sagre del periodo. L'Emilia Romagna è anche arte e cultura, l'ideale per effettuare gite in giornata così da raggiungere Bologna, Rimini, Ravenna, Ferrara per un giro da turisti con tanto di pranzo al sacco.

Lago di Garda

Il Lago di Garda è la meta perfetta per chi ama le atmosfere lacustri, in una location estesa in grado di abbracciare ben tre regioni. L'ideale per nonni e nipoti, grazie alla corposa presenza di parchi dedicati al divertimenti di grandi e piccini. Ma anche per gli appassionati di camping in riva al lago, così da usufruire di tutti i servizi proposti dalla zona come i giri in barca e il sup. Un altro lago meritevole di attenzione è il Lago Maggiore dove divertimento e avventura si stringono la mano, è il posto giusto per un giro in barca o con il motoscafo per visitare le isole Borromee.

Valtellina

Gli appassionati di lunghe camminate o di pedalate tra i monti non possono farsi sfuggire i meravigliosi sentieri della Valtellina, dove effettuare anche trekking. Oppure la Val di Fassa con alcune aree gioco dedicate ai bambini, completamente gratuite, e con la possibilità di attraversare i boschi letteralmente volando grazie a un circuito aereo simile a una zipline. Invece gli amanti del campeggio potranno sperimentare le nuove tendenze offerte dal glamping, per un'immersione totale nella natura. Si tratta di strutture che richiamano l'esperienza del campeggio, ma con l'aggiunta di comodità particolari utili a rendere l'esperienza unica. Non solo tende quindi, ma anche mini casette, strutture trasparenti, mini fattorie e anche un aereo trasformato in camere dove rilassarsi, per un'esperienza unica da vivere sotto le stelle.

Viaggiare all'estero

Spagna

Per viaggiare all'estero è importante organizzare per tempo spostamenti e alberghi, insieme ai documenti necessari per varcare i confini. Tra le mete più interessanti spicca la Costa Brava in Spagna ricca di giardini tropicali, parchi acquatici, borghi magici da visitare, spiagge bellissime e anche tanta cultura tra i musei e le gite in giornata a Barcellona.

Portogallo

Anche il Portogallo è una destinazione unica per vivere una vacanza perfetta in compagnia dei nipoti, perché offre molte attività a misura di bambino. A partire dalla possibilità di avvistare le balene, passando per la vita da spiaggia in riva all'oceano e alle tante escursioni in bicicletta, con la possibilità di attraversare tutto l'Algarve in più tappe. Fino ai colori e alla magia delle città del Portogallo stesso, partendo proprio da Lisbona.

Creta, Malta e Irlanda

Tra le destinazioni più interessanti non possiamo non citare Creta ma anche Gozo e Comino, le isole più selvagge di Malta ricche di natura e cultura. E se invece si vuole visitare un posto unico e davvero magico allora l'Irlanda è la destinazione giusta per una vacanza tra nonni e nipoti. Una terra frizzante, vivace, accogliente, dove è possibile scoprire le origini di questa nazione, le sue tradizioni più antiche o visitare i villaggi della costa, dove il tempo sembra si sia fermato. E dove è possibile ammirare una natura ancora incontaminata, dove le foche riposano placidamente sugli scogli e le capre selvatiche vivono in mini isole disabitate.

Le opzioni vacanze sono tante e tutte interessanti, ciò

che conta è organizzarsi per tempo scegliendo l'. Così da coinvolgerli attivamente nell'organizzazione della vacanza stessa, per un risultato che potrà accontentare tutti.