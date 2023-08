Sagre di agosto, le più belle e imperdibili dell'estate

Sagre estive, con il mese di agosto prendono il via tutte gli appuntamenti più belli della tradizione italiana: celebrazioni e scoperte enogastronomiche davvero imperdibili. In particolare per chi può sfruttare il periodo delle vacanze per esplorare luoghi e tradizioni uniche, all'insegna del divertimento e dello svago. Ogni regione italiana offre innumerevoli occasioni di intrattenimento, dove cultura e tradizione si fondono amabilmente. Perfette per catturare la curiosità dei visitatori di passaggio, ma anche utili per offrire uno spaccato delle usanze di un tempo. Ancora oggi simbolo della tradizione del territorio di appartanenza, e allora scopriamo insieme gli appuntamenti davvero imperdibili di agosto.

Nord Italia, le sagre pù interessanti

Un viaggio nella conoscenza e alla scoperta delle tradizioni italiane, ecco le sagre più interessanti della zona del nord Italia partendo dalla Valle d'Aosta con sagra del Jambon alla brace a Saint Oyen (AO) dal 3 al 5 agosto, seguita dalla Festa patronale di Vieu - La Magdeleine. Spostandoci verso il Piemonte a San Luigi, Rocca Canavese (TO) si terrà la sagra della pesca ripiena dal 3 al 10 agosto, mentre a Predosa quella del bollito misto (7-14) seguita da quella dei salamini d'asino (15-22), e a Morbello quella del cinghiale dall'8 all'11 agosto. Senza dimenticare la sagra del fritto misto alla piemontese, a Cerrina Monferrato dal 25 al 28, giunta alla 17esima edizione. In Lombardia dal 4 al 6 agosto, a Cunardo, avrà luogo la sagra della patata mentre a Rasura, dal 3 al 6 agosto si terrà la nuova edizione della Sagra del Mirtillo. A Barzio, dal 15 al 20, prenderà il via la Sagra delle Sagre mentre a Parre (3-5 agosto) si svolgerà la Sagra del capù e dal 12 al 16 a Crema si rinnoverà l'appuntamento con la sagra del tortello.

In Friuli Venezia-Giulia si celebra un piatto classico, ovvero il frico, dal 4 al 14 agosto a Flaibano ma anche la Festa dell'Oca, a Morsano al Tagliamento. Per quanto riguarda il Veneto gli appuntamenti con le sagre si moltiplicano a partire dal 2-7 agosto con la Sagra di San Gaetano in Terranegra, seguita dalla Sagra della Sopressa a Valli del Pasubio (Vicenza) dall'11 al 15, e dal 9-15 agosto si svolgerà la Festa dell' Assunta a Galzignano Terme. Sagre e feste anche in Trentino-Alto Adige con Uva e dintorni ad Avio dal 31 agosto a 2 settembre, e a Bressanone (25 e 26) si festeggeranno le Giornate del miele dell’Alto Adige.

In Liguria a Serra di Lerici avrà luogo la Sagra da Lumaga, mentre l'ultimo weekend di agosto si terrà la Sagra del Fungo a Tavarone. Dal 10 al 12 agosto si svolgerà la Festa dell'agricoltura, a Garlenda, mentre a Mele, dal 23 al 25 agosto la Sagra del Pansoto. Infine in Emilia Romagna a San Secondo, dal 25 al 29, si terrà la 66esima edizione della Fiera della Fortanina e della Spalla, mentre a San Carlo (Ferrara) si festeggia Sagra della Zucca e del suo Cappellaccio, per un prodotto amatissimo e di zona.

Centro Italia, sagre e appunatementi imperdibili

Proseguendo nel nostro viaggio alla scoperta delle sagre più belle ecco quelle della Toscana, a partire dalla Sagra del Cunigliolo Fritto, a Serra frazione di San Miniato dal 3 al 27 agosto, per poi proseguire con Sagra della Pupporina e del Tortello a Bozzano a Massarosa, dall'1 al 15. Mentre dal 3 al 6 si potranno degustare il moscardino e il polpetto a Talamone e dal 12 al 15, a Cortona, si terrà la sagra della bistecca. Le Marche ospiteranno la 26esima edizione di una sagra storica, ovvero la Maialata in piazza di Montefiore dell'Aso (15-9), seguita dalla Sagra delle Cozze di Pedaso (FM) dal 12 al 15 agosto. La festa del Trionfo del Tartufo Nero, a Frontino, si terrà dal 3 al 5 agosto mentre dal 4 al 9 prenderà il via la Sagra delle Pappardelle al Cinghiale, a Casine di Ostra. Dal 14 al 18 agosto prenderà vita la Festa Rurale di Serra San Quirico, mentre dal 23 al 25 agosto la Sagra della fregnaccia presso Amandola.

Raggiungendo le bellissime zone verdeggianti dell'Umbria è possibile ammirare paesaggi unici, ma anche sfruttare l'occasione di scoprire usanze e tradizioni locali. Partendo da Costano con la sagra della porchetta, dal 18 al 27 agosto, mentre dal 2 al 5 si terrà la Sagra della porchetta e dei fagioli con le cotiche a Monte San Maria Tiberina. Il 16 agosto prenderà il via la Sagra degli strascinati a Monteleone di Spoleto, mentre a Cantalupo di Bevagna (Pg) si potrà assistere alla storica sagra della lumaca, da 18 al 27 agosto. Nel Lazio le sagre rappresentano un'esperienza unica e ineteressante, come la Sagra gambero di fiume e trota biologica al via dal 2 al 4 a Rivodutri, seguita dalle feste legate alla nocciola della Tuscia celebrata a Caprarola dal 25 agosto al primo settembre. Il 6 agosto, a Antrodoco, si terrà la Sagra degli stracci ovvero delle particolari crepe farcite con ragù, mozzarella, parmigiano richiuse a forma di cannolo e stufate in forno. Mentre dal 21al 24 agosto si terrà a Gaeta la Festa a Levante, ovvero la Sagra della Cozza e del Pesce del Golfo.

Per quanto riguard l'Abruzzo le occasioni di svago e degustazione non mancano di certo, come ad esempio il Festival del Peperone Dolce di Altino dal 18 al 19 agosto, seguito dalla Sagra del Tartufo a Oricola il 3 agosto. La Sagra del Cece e dello Zafferano si terrà a Navelli il 19 e 20 agosto, mentre a Furci il 9 si svolgerà la Sagra delle sagne a pezzate infine a Castelvecchio Calvisio avrà luogo la classica Sagra della Cicerchia.

Sud Italia, tradizioni e celebrazioni uniche

Proseguendo nel nostro cammino è impossibile non imbattersi nelle sagre più belle del Molise, come la La Sagra Grano e Ceci di San Donato del 6 agosto a Portocannone, che celebra i prodotti tipici della terra molisana. Mentre, nella stessa data, si terrà La sagra della Pezzata a Capracotta, dove verranno serviti l'agnello alla brace e la carne di pecora bollita con erbe aromatiche. A Corleto Monteforte in Campania si celebrano il caciocavallo podolico e la transumanza, mentre dall'1 al 4 agosto si terrà la Sagra del cavatiello e dello stoccafisso, a Castel San Giorgio, e dal 4 al 6 ad Agerola la Sagra del fiordilatte e dei sapori tipici agerolesi. In Basilicata dal 9 all'11 agosto si terrà U Strittul ru Zafaran – Il vicolo del Peperone, presso Senise, seguito da Vietriche dall'11 al 12 che offre un percorso enogastronomico con tanto di sagra dell'olio. Il 17 agosto a Filiano si celebrerà la Giornata tipica del mietitore – Lu Muzz'c.

Tra le sagre più interessanti della Calabria il 12 e 13 agosto si festeggia la cipolla rossa di Tropea, nella zona di Riccadi, mentre a Crucoli si terrà la sagra della sardella, la crema spalmabile prodotta con le sarde pescate, peperoncino e finocchietto selvatico (la seconda domenica di agosto). Senza dimenticare la Sagra della Struncatura il 5 a Palmi, la Sagra da Sujaca il 6 a Drapia e il 7 agosto Mangiandu e Scojandu ovvero la Sagra della Suppularia e della ricotta calda, ad Antonimina. La Puglia, destinazione preferita dai VIP, offre innumerevoli occasioni legate alla tradizione locale come la Festa della Municeddha, ovvero una lumaca tipica, seguita dalla Sagra de la sciuscella a Patù, il 6, dall'immancabile Sagra te lu Purpu a Melendugno dal 5 all'8 agosto, fino alla Sagra dei cicatelli, il 18 a Celle di San Vito.

In Sicilia, dal 19 al 20 agosto, si festeggia la Pescabivona o Montagnola, prodotto IGP di Bivona, mentre a Santa Ninfa dal 5 al 6 si celebra la Sagra della Salsiccia. Dal 2 al 6 agosto si terrà Bagli, Olio e Mare a San Vito Lo Capo, una festa amatissima che celebra i prodotti del luogo. A Sciglio il 2 agosto si celebra la Festa della Cuzzola, ovvero una particolare pasta di pane fritta e accompagnata da prodotti locali. E concludiamo questo lungo viaggio raggiungendo la bella Sardegna dove, a Orosei, ci festeggia la Sagra del pane lentu, purpuzza e perdinzanu l'8 agosto, ma anche la Sagra del pane frattau (18) e la Sagra del dolce a Sos Alinos (22). Mentre la Sagra della zuppa gallurese si terrà l'11 a Viddalba, e il 5 e il 6 prenderà il via la Sagra de is Culurgionis di Sadali, pasta ripiena e tipica della zona legata alla tradizione del raccolto.