Verdura di settembre: cosa mangiare a 60 anni per il sistema immunitario

La verdura è un vero e proprio toccasana per il sistema immunitario. Gli ortaggi di settembre, in particolar modo, sono alleati perfetti contro i malanni stagionali poiché stimolano la produzione di sostanze utili all'organismo per contrastare le infezioni virali.

Gli esperti raccomandano di incrementare il consumo di erbaggi che, soprattutto dopo i 60 anni, sono in grado di limitare i danni prodotti dai radicali liberi, inibendo l'insorgenza di malattie immunodepressive.

Perché è importante mangiare verdura dopo i 60 anni

Il sistema immunitario è lo "scudo" con cui il corpo si difende dagli aggressori esterni - virus, batteri o parassiti - e dalla malattie autoimmuni. Quando si oltrepassa la soglia della terza età comincia quella che i geriatri definiscono "immunosenescenza", ovvero la progressiva riduzione della risposta immunitaria all'attacco degli agenti nocivi. Ne consegue il rischio di infezioni, non necessariamente gravi, e l'acutizzarsi di malattie croniche.

Per garantire l'efficienza del sistema immunitario è importante incrementare nella dieta il consumo di frutta e verdura. Gli ortaggi, in particolar modo, sono ricchissimi di antiossidanti e micronutrienti, due categorie di sostanze necessarie all'organismo per contrastare l'invecchiamento cellulare. Ecco perché mangiare porzioni abbondanti di verdura, specie dopo i 60 anni, è importantissimo.

Verdura di settembre per aumentare le difese immunitarie

Esiste un legame indissolubile tra dieta - intesa come regime alimentare - salute e stagionalità degli alimenti. Non a caso, gli esperti raccomandano di "consumare frutta e verdura di stagione" poiché ogni periodo dell'anno si distingue per uno o più prodotti caratterizzanti. E settembre, da questo punto di vista, è il mese che vanta un'ampissima proposta di ortaggi.

Tra la verdura settembrina utile al nostro sistema immunitario, ci sono:

Crucifere (cavolo, verza e broccolo): sono fonte di vitamina C , necessaria per prevenire le infezioni delle vie respiratorie e contrastare i primi raffreddori;

(cavolo, verza e broccolo): sono fonte di , necessaria per prevenire le infezioni delle vie respiratorie e contrastare i primi raffreddori; Carote : contengono betacarotene, il precursore della vitamina A , nota anche come retinolo. Serve a stimolare la risposta immunitaria dell'organismo inibendo l'azione dei radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento cellulare;

: contengono betacarotene, il precursore della , nota anche come retinolo. Serve a stimolare la risposta immunitaria dell'organismo inibendo l'azione dei radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento cellulare; Insalata (lattuga incappucciata e tardive): è ricca di vitamine (in primis la A ma ci sono anche quelle del gruppo B, E, K, C e J) e di sali minerali;

(lattuga incappucciata e tardive): è ricca di vitamine (in primis la A ma ci sono anche quelle del gruppo B, E, K, C e J) e di sali minerali; Funghi: sono una fonte inesauribile di betaglucani, carboidrati complessi utili a rafforzare le difese immunitarie. I funghi contengono anche una quantità massiccia di selenio, il micronutriente che svolge responsabile della produzione di citochine, le molecole proteiche del nostro sistema immunitario.

​

La dieta stagionale per il sistema immunitario

Per rafforzare le difese dell'organismo, dunque, è importante adottare una dieta in linea con la stagionalità degli alimenti. Abbiamo appurato che la verdura di settembre vanta un numero notevole di vegetali a cui attingere sostanze coinvolte nella risposta immunitaria. Tuttavia, ci sono anche altri cibi che possono contribuire a migliorare l'efficienza del nostro sistema immunitario.

I nutrizionisti raccomandano di consumare abbondanti porzioni di frutta fresca. Le mele, tipiche del periodo pre-autunnale, sono un vero e proprio toccasana per la salute in quanto vantano una notevole quantità di vitamine e sali minerali. Non da meno lo sono i cosiddetti "pomodori tardivi", ovvero, quelli con un periodo di maturazione successivo all'estate (tipo la varietà Sorrento).

Quanto ai tuberi, settembre è il mese delle patate novelle o primaticce. Sono ricchissime di selenio, magnesio e potassio, sostanze essenziali alla struttura del nostro sistema immunitario.

Infine, merita una menzione speciale anche la frutta secca: mandorle e gherigli di noce non devono mancare nella vostra dispensa.

Come cucinare la verdura di settembre

La verdura settembrina è piuttosto versatile in cucina poiché può essere utilizzata per qualunque tipo di ricetta: dai primi piatti ai contorni. Per assicurarsi il pieno di nutrienti, l'ideale sarebbe consumarla da cruda o, al massimo, bollita. Tuttavia, dal momento che anche l'occhio vuole la sua parte – e il palato pure – si possono sperimentare preparazioni alternative.

Un'insalata tiepida, ad esempio, con base di legumi o cereali, broccoli appena scottati in padella e qualche gheriglio di noce, è sicuramente una proposta più appetitosa del classico lesso di verdure. Oppure si potrebbe comporre una poke a cui aggiungere, oltre a una porzione generosa di vegetali, qualche fettina di mela per dare un tocco di croccantezza al piatto.

Infine, il dolce: la torta di carote è il super classico che non tramonta mai. Provate ad aggiungere qualche mandorla in superficie: il risultato vi stupirà.