Villaggi di Babbo Natale, ecco dove si accende la magia

Nel periodo natalizio borghi, capoluoghi di provincia e località suggestive diventano dei veri e propri Villaggi di Natale.

Si vestono di colori e luci incantevoli in grado di ammaliare sia i piccoli che i grandi creando dei veri e propri scenari degni di nota. In questi luoghi incantevoli ci si ritrova a sognare ad occhi aperti e a respirare un’atmosfera unica nel suo genere che lascia un segno indelebile nella mente e nel cuore.

L’Italia offre tanti scenari suggestivi di questo genere in questo speciale periodo dell’anno. È possibile esplorarli da Nord a Sud per immergersi a pieno in essi per una vera e propria gita fuori porta da intraprendere durante le vacanze natalizie coi propri nipoti. Scopriamo quali sono i sei villaggi di Natale più belli da visitare assolutamente.

1. Grotta di Babbo Natale a Ornavasso (Piemonte)

Uno scenario caratterizzato da un’atmosfera da fiaba da vivere insieme a tutta la famiglia. Grazie a questa esperienza memorabile è possibile esplorare un modo sotterraneo in cui Babbo Natale vive con gli elfi. La grotta è addobbata da scenografie incantevoli. Il Villaggio è aperto dal 30 Novembre al 26 Dicembre.

Per info basta andare sul sito dedicato: https://www.grottadibabbonatale.it/

2. Milano Christmas Village (Lombardia)

Il Villaggio delle Meraviglie si trova all’interno dei Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia. Facile da raggiungere dalla Stazione Centrale di Milano. In questa incantevole location vi è la Casa di Babbo e Mamma Natale dedicate ai piccini. Un’altra attrattiva ambita è la pista di pattinaggio e la pista baby dedicata ai più piccoli. Molto amato è anche il Circo degli Elfi e lo spettacolo dei burattini. È aperto dal 16 novembre al 6 gennaio.

Per tutte le info Vai su Villaggio delle Meraviglie.

3. Magia del Natale a Carroponte (Lombardia)

Situato alle porte di Milano è un villaggio ricco di eventi in grado di soddisfare le esigenze di tutti. Spazia dagli eventi musicali ai mini show per bambini. Il fulcro è rappresentato dallo Chapiteau delle Meraviglie. Non è altro che una tenda da circo che ospita gli spettacoli tanto attesi di “Alice in Circusland” e “Natale – The musical”, creati dalla mente geniale di Stefano Genovese.

Per info La magia del natale carroponte

4. Parco di Natale presso La città della Domenica – Perugia (Umbria)

Un villaggio unico nel suo genere in cui Babbo Natale accoglie nella sua casetta i bambini per raccontare loro delle storie e scattare delle foto ricordo indimenticabili. Per giungere alla casetta di Babbo Natale ci sono due opzioni. Si può percorrere un sentiero o salire sul Trenino delle Meraviglie. Memorabile è il Laboratorio di Letterine che stimola la creatività dei piccoli situato tra renne volanti, pupazzi di neve danzanti e alberi magici.

Trovi tutte visita il sito: https://www.cittadelladomenica.it/

5. Casa di Babbo Natale ad Arezzo (Toscana)

Arezzo diventa un luogo da favola durante il periodo natalizio. Per i bambini numerose sonno attrattive ad essi dedicati come tanti laboratori creativi. Amata è la Casa di Babbo Natale situata all’interno della Fortezza Medicea con tanto di Ufficio postale di Santa Claus. Il Villaggio natalizio si svolge dal 16 novembre al 6 gennaio, con tanto di incontri con Babbo Natale.

Info: Mercatini di Natale Arezzo

6. Christmas Wonderland presso il Castello di Barletta (Puglia)

Il noto Castello di Barletta si trasforma in Christmas Wonderland.

Location che si arricchisce di scenografie incantevoli, mercatini, spettacoli per piccoli e grandi. La Casa di Babbo Natale è ricca di stanze a tema come la foresta incantata, la fabbrica di giocattoli, il villaggio di marzapane, la magica stanza delle lettere.

Date e programma in costante aggiornamento su: https://christmaswonderland.it/