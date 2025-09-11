Shaggy pixie cut: a chi sta bene il taglio grintoso di questo autunno

Grintoso, rockettaro e chic al tempo stesso. Stiamo parlando dello shaggy pixie cut, il taglio che sta facendo impazzire tutte le donne o quasi, incluse le over. I capelli corti, se scelti tenendo conto della forma del viso, non solo ne esaltano le caratteristiche, ma hanno altresì il potere di far apparire più giovani. Merito questo posseduto anche dallo shaggy pixie cut che, con la sua aria spettinata ad arte, si conferma uno dei trend più versatili e stilosi dell'autunno.

Le caratteristiche dello shaggy pixie cut

Corto ma non troppo, lo shaggy pixie cut è la combinazione di due stili iconici: il pixie cut e il taglio shaggy. Il pixie cut è famoso per il suo carattere minimalista dato da lunghezze minori ai lati e nella zona posteriore e un ciuffo più importante nella parte anteriore. Il taglio shaggy è invece caratterizzato da scalature ed effetto "messy".

Dall'unione di entrambi nasce appunto lo shaggy pixie cut. Questo vero e proprio tripudio di ciocche movimentate, ribelli e trasformiste dona a tutte, in particolar modo a coloro che hanno capelli sottili e che da un taglio si aspettano volume e massima personalità.

Lo shaggy pixie cut, un classico senza tempo

Lo shaggy pixie cut era già un'icona negli anni '90. Trent'anni fa veniva sfoggiato da star come Halle Berry, Cameron Diaz e Winona Ryder che incantavano con la loro unicità. Perché è questo che un hair look corto sa fare: mettere in risalto un'essenza che desidera distinguersi e raccontare sé stessa.

Recentemente il taglio è tornato in versione più moderna e sensuale. Lo hanno scelto Kendall Jenner, Zendaya, Kristen Stewart solo per citare alcune celebrity. Notevole la presenza scenica dell'attrice Julia Fox che, lo scorso gennaio, ha debuttato alla prima del suo nuovo film con ciocche biondo platino ribelli e spettinate.

A chi sta bene lo shaggy pixie cut

Lo shaggy pixie cut sta bene proprio a tutte perché è estremamente personalizzabile. Chi ha il viso ovale può sperimentare tutte le sue versioni. Un volto rotondo viene valorizzato da uno styling con ciocche più lunghe ai lati che bilanciano le proporzioni. Il viso rettangolare, invece, è addolcito da scalature morbide. Infine una frangia piena è ideale per il volto a cuore.

Lo shaggy pixie cut è perfetto se si hanno i capelli fini poiché dona corposità, ma è altresì indicato per sfoltire una chioma mossa o riccia già di per sé voluminosa. Il taglio, poi, non ha età. Chi è più in là con gli anni può beneficiare del lifting naturale che esso regala. Le donne giovani, invece, grazie ad esso possono tirar fuori l'aspetto wild del loro carattere.

Lo shaggy pixie cut e il colore

Anche per quanto riguarda il colore non ci sono limiti. Lo shaggy pixie cut esalta i capelli grigi o bianchi delle over rendendo lo stile sempre chic e curato.

Risulta più "tranquillo" ma non troppo sulle chiome castane e bionde. Si ottiene una maggiore grinta se lo si abbina a ciocche rosse e alle numerose varianti di questo colore.

A chi vuole davvero osare non resta che sperimentare con le tonalità originali come il platino, il blu elettrico, il verde lime e il rosa pastello.

Lo shaggy pixie cut e lo styling

Lo shaggy pixie cut è estremamente facile da gestire. Se è possibile, si consiglia di asciugarlo al naturale per ottenere un look sbarazzino e rilassato.

Chi opta per il phon non necessita di spazzole o piastre. Bastano le mani a scompigliare un movimento che, se lo si desidera, può essere enfatizzato da prodotti texturizzanti.

Infine si può usare la cera per modellare le

ciocche. Ne basta poca per evitare di sporcare i capelli. Lo shaggy pixie cut deve essere rinfrescato con una certa regolarità, pertanto l'appuntamento mensile dal parrucchiere è imprescindibile.

Leggi anche: