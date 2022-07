Zucchine, benefici e ricette per la salute dei Senior

Nota come Cucurbita pepo la zucchina, o zucchino, è un ortaggio molto consumato e particolarmente versatile. Parte integrante della vasta famiglia delle Cucurbitaceae ha una crescita annuale, con formati sempre differenti che passano dal tondo, all'ovale e all'oblungo. Nonostante sia stata importata dall'America nel 1500, la zucchina si è ben ambientata nel territorio del Mediterraneo, divenendo una delle piante più diffuse. Non c'è ricetta dove non possa ritagliarsi uno spazio, sia per il suo sapore che per quel tocco di leggerezza che piace a tutti.

Zucchine, ecco tutte le proprietà

La zucchina è una pianta definita monoica, ovvero con fiori sia maschili che femminili cioè unisessuali. Gli insetti, ad esempio api e bombi, sono importanti perché hanno il compito di impollinare il fiore femminile, trasportando il polline dal fiore maschile. Quest'ultimo si seccherà mentre quello femminile si trasformerà in frutto ovvero in zucchina, con forme e colori che possono cambiare in base alla varietà. Tra le più diffuse si possono trovare le zucchine lunghe, quelle tonde, le patisson e le gialle.

Della zucchina si mangia tutto, anche il fiore che risulta delicato e versatile. L'ortaggio è perfetto per chi segue un regime dietetico ipocalorico, perché ricchissimo di acqua e povero di grassi. Sono solo 16 le calorie per 100 grammi di prodotto, in un alimento utilissimo tanto da agevolare la diuresi. Permettendo una ricarica di vitamina C, B9 e con buoni livelli di B6 e K, oltre che di sali minerali quali calcio, magnesio, fosforo e potassio.

È un ortaggio nutriente, perfetto anche per chi soffre di diabete grazie al basso indice glicemico e con un moderato apporto di fibre. Aiuta a ridurre i livelli di colesterolo, preservando anche la salute del cuore, contrastando la ritenzione idrica e le infezioni alle vie urinarie. Aumenta anche il senso di sazietà, un supporto utile nei regimi dietetici dimagranti, oltre a risultare digeribile e supportando la flora batterica in caso di stipsi o diarrea. Non si conoscono controindicazioni, se non nei soggetti con evidenti intolleranze e allergie nei confronti dello stesso ortaggio.

Zucchine in cucina, qualche proposta invitante

Per un consumo ottimale è importante acquistarle fresche, meglio bio e di stagione, così da poterle consumare anche crude con la buccia e condite con olio, aceto di riso, sale e limone. In cucina, le zucchine, sono protagoniste assolute perché si possono tagliare a cubetti, rondelle a striscioline, con la mandolina o a la julienne. Si possono lessare, cuocere in padella, a vapore, friggere o grigliare evitando che i tempi di cottura si prolunghino troppo, per non perderne i benefici. Con l'apposito attrezzo, si possono creare degli spaghetti di zucchine da cuocere e condire a piacere.

Realizzare delle polpette o delle mini frittate, magari in tandem con aromi e fiori di zucca, oppure golose torte salate. Si prestano per la cottura in forno, magari ripiene di aglio, aromi e pangrattato, oppure come carpaccio leggero o in sostituzione delle classiche lasagne. Basta tagliarle a fettine sottili alternandole con sugo, formaggio e besciamella, meglio se veg. Si può creare un pesto light, dei primi saporiti, delle vellutate corroboranti, fino a contorni gustosi perché le zucchine sono versatili e davvero ottime da consumare, in particolare durante il periodo estivo. Un vero toccasana per i senior amanti del buon cibo e attenti alla salute personale.