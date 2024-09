Scuola, Valditara: "Specializzeremo 85mila docenti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha affrontato i principali problemi del sistema scolastico italiano in un video pubblicato sul proprio canale YouTube, soffermandosi in particolare sulla questione del sostegno. Tra i temi discussi, ha evidenziato l'aumento del precariato tra gli insegnanti di sostegno, una situazione strettamente legata alla crescita del numero di studenti con disabilità. Valditara ha poi annunciato che per il 2025 si intende formare "85 mila docenti precari senza specializzazione che hanno almeno tre anni di attività sul sostengo alla spalle". Ecco tutti gli aggiornamenti.

I numeri del precariato

Parlando dei numeri del precariato, Valditara ha sottolineato come la maggior parte dei docenti precari sia impiegata nel sostegno. Nel 2023-2024, su un totale di 160.000 insegnanti precari, ben 108.885 sono docenti di sostegno. Questo aumento è dovuto principalmente alla crescita esponenziale del numero di giovani con disabilità, aggravata dal fatto che le università non sono riuscite a formare un numero sufficiente di insegnanti specializzati nel settore. Come risolvere il problema? Il Ministro ha affermato in merito: “E proprio perché i percorsi TFA svolti nelle università non si sono rivelati adeguati a risolvere questo problema abbiamo deciso di affiancare, non di sostituire, percorsi presso Indire. Cos’è Indire? È il centro di formazione degli insegnanti, centro di ricerca, che fa capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito”.

Il provvedimento

Valditara ha illustrato il provvedimento incluso nel recente decreto "Sport e Scuola", che introduce un canale di specializzazione alternativo per docenti con anni di esperienza nel sostegno ma privi del titolo necessario. Ha evidenziato come questi corsi di specializzazione saranno sviluppati considerando le indicazioni dell'Osservatorio scolastico per la disabilità e l'importanza di una preparazione specifica per le diverse esigenze degli alunni, come quelle di studenti con spettro autistico rispetto a quelli non vedenti o non udenti. Il ministro ha descritto il progetto come una rivoluzione, con l'obiettivo di specializzare, entro il 2025, circa 85mila docenti precari con almeno tre anni di esperienza nel sostegno. Questo passo è essenziale per affrontare il problema del precariato, poiché non sarà possibile trasformare i posti dell'organico di fatto in organico di diritto fino a quando non vi sarà un numero sufficiente di insegnanti specializzati. “Una volta specializzati i docenti avvieremo, nel confronto con il MEF, un graduale piano di trasformazione dei posti in organico di fatto in posti in organico di diritto per procedere alle assunzioni“, ha affermato il numero uno del Dicastero.

Il sostegno

Valditara ha poi parlato della continuità sul sostegno: “Voglio anche ricordare che da questo anno scolastico, in vista del prossimo, le famiglie potranno scegliere la