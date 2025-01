Parte dalla NYC della Blamey il viaggio americano dei Cerea

Ascolta ora 00:00 00:00

La scoperta dell'America dei fratelli Cerea. Parte oggi a Brusaporto al ristorante tristellato Da Vittorio il Coast to Coast di quella che è probabilmente la più importante famiglia della ristorazione italiana, che vuole approfondire l'enorme caleidoscopio gastronomico statunitense con una serie di appuntamenti (US IS US, il nome del format) in cui figure innovative del fine dining d'oltreoceano rileggono con i loro codici espressivi alcuni piatti simbolo dello storico ristorante della Bergamasca.

Nella prima «puntata», che si svolge stasera, si parte da New York - e come fare diversamente? - con la chef Victoria Blamey del Blanca. Cilena di origine, ma da anni residente nella Grande Mela, ha inaugurato il suo ristorante a gennaio 2024 e in meno di due mesi siè collocata al secondo posto tra i 100 locali preferiti dallo storico critico gastronomico del New York Times, Pete Wells. Victoria porta a Brusaporto la sua audace filosofia di cucina, proponendo alcuni dei suoi piati signature, ma accettando anche di reinterpretare l'Uovo all'Uovo e gli Spaghetti di tonno con bagnacauda e crumble di pistacchi, due classici del ristorante guidato dalla famiglia Cerea. Non si tratterà di una semplice cena a quattro mani, dunque, ma sarà una vera sfida all'insegna del coraggio e dell'inclusività: valori che si applicano non solo ai talenti che hanno deciso di partecipare al progetto, «ma che sono insiti nel Dna di Da Vittorio sin dalla sua fondazione», spiegano i Cerea. Che aggiungono: .

«Già il nome US IS US si presta a una duplice interpretazione: non solo quella che ognuno di noi è ciò che è, ma anche che le collaborazioni che oggi instauriamo arricchiscono la nostra idea di cucina e ci avvicinano ancora di più alla dinamica scena gastronomica americana». Le prossime tappe del viaggio saranno a Miami e Los Angeles, dove lo scouting è in atto. Cena a 350 euro, prenotazioni allo 035681024 o info@davittorio.com.