Un pasto per i più bisognosi. Beef Club, Pasqua di solidarietà

Pasqua di solidarietà per il Beef Club di via Boccaccio 15, da quasi quattro anni punto di riferimento di businessmen e clienti affezionati. Il titolare Adrian Ionila, da sempre impegnato nel supporto ai più bisognosi attraverso iniziative a volte estemporanee, ha deciso di strutturare in maniera più efficace il suo impegno, avviando una collaborazione con Caritas Ambrosiana, l'organismo pastorale istituito dall'Arcivescovado milanese, al fine di promuovere la testimonianza della carità della comunità ecclesiale diocesana e delle comunità minori, specie parrocchiali, in forme consone ai tempi e ai bisogni.

Giovedì 17 aprile, attraverso il canale attivato con l'importante ente diocesano, il Beef Club fornirà un pasto completo ai soggetti bisognosi che si rivolgono al Refettorio Ambrosiano (piazza Greco 11, Milano), il progetto sociale di Caritas che riunisce per la prima volta i mondi dell'alta cucina, dell'arte e del design e della solidarietà. Il menù ideato dal Beef Club con Caritas Ambrosiana comprende lasagne al ragù di manzo cotto al forno, arrosto di manzo con patate rustiche al forno e la tradizionale colomba pasquale.

Un'attività di grande valore, quella voluta da Ionila, che non deve far dimenticare che Beef Club è uno dei più interessanti ristoranti specializzati in carne della città e che nel locale in via Boccaccio si possono assaggiare i migliori tagli (filetto, costata, tomahawk, diaframma) di animali che pascolano sani e liberi.

Il menu è suddiviso in una sezione con delle tartare di scamone argentino tagliato al coltello, in una selezione di sfizi (dal foie gras di canard alle polpette di manzo in umido), in vari tagli alla brace e in altre proposte non solo carnivore (burger, tentacoli di polpo arrosto, cotoletta di pollo alla milanese), poi contorni e dessert. Buona la carta dei vini naturalmente orientata sui rossi.